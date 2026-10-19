Kontrolle të gjera në hotele dhe kazino, MPB zbulon shkelje dhe ndalon disa persona

Kontrolle të gjera në hotele dhe kazino, MPB zbulon shkelje dhe ndalon disa persona

Gjatë fundjavës, më 17 dhe 18.10.2026, Departamenti i Policisë Kriminalistike, në bashkëpunim me sektorët e punëve të brendshme dhe shërbimet kompetente të inspektimit, kreu kontrolle në 66 objekte hotelierike dhe kazino në Maqedoni. Nga verifikimet u evidentuan disa parregullsi.

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Forcat e rendit identifikuan 38 persona, kontrolluan 61 persona dhe një automjet pasagjerësh, ndërsa për 31 persona përcaktuan identitetin.

Në një prej objekteve u konstatua se një person ushtronte sigurimin pa licencë dhe pa kartë identifikimi. Në një tjetër u evidentua prishje e rendit dhe qetësisë publike. Gjithashtu, u vendosën tri gjoba për shkelje të Ligjit për Mbrojtjen nga Pirja e Duhanit.

Një person u ndalua pasi refuzoi të identifikohej, ndërsa tre shtetas të huaj u shoqëruan për shkak të qëndrimit të parregulluar në shtet. Kontrollet zbuluan gjithashtu katër të mitur në një objekt pas orës 24:00, si dhe shërbim të alkoolit ndaj të miturve në dy objekte.

Në rrugën pranë fshatit Mazhuçishtë, në rajonin e Prilepit, policia ndaloi një drejtues automjeti që ishte nën ndikimin e alkoolit. Testi tregoi 2,04 promilë alkool në gjak. Ai u privua nga liria nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Drejtim i pakujdesshëm i automjetit”, sipas nenit 297-a të Kodit Penal.

Njësia e Punëve të Brendshme në Kërçovë zhvilloi edhe një bastisje në një lokacion ku organizoheshin në mënyrë të paligjshme lojëra të fatit. Gjatë aksionit u gjetën dy persona dhe u sekuestruan sende që lidhen me rastin. Pas përfundimit të dokumentimit, pritet të dorëzohet kallëzimi përkatës.

Në aksion morën pjesë edhe Inspektorati Shtetëror i Tregut, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, si dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Shërbimet inspektuese konstatuan punëtorë të padeklaruar, ushtrim veprimtarie pa lejet e nevojshme, moslëshim të faturave fiskale, veprimtari të paregjistruar, qarkullim në deviza, si dhe mangësi në kushtet higjienike dhe masat e mbrojtjes nga zjarri. Për këto shkelje janë marrë masat dhe janë vendosur sanksionet përkatëse.

MPB-ja bëri të ditur se kontrollet e intensifikuara dhe të koordinuara në objektet hotelierike e kazinotë do të vijojnë në bashkëpunim me institucionet kompetente. Qëllimi është zbulimi dhe ndëshkimi i veprimeve të paligjshme, zbatimi i vazhdueshëm i ligjeve dhe rritja e sigurisë së qytetarëve.


Shtuar 19.10.2026 13:50

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