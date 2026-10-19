Kontrolle të gjera në hotele dhe kazino, MPB zbulon shkelje dhe ndalon disa persona

Gjatë fundjavës, më 17 dhe 18.10.2026, Departamenti i Policisë Kriminalistike, në bashkëpunim me sektorët e punëve të brendshme dhe shërbimet kompetente të inspektimit, kreu kontrolle në 66 objekte hotelierike dhe kazino në Maqedoni. Nga verifikimet u evidentuan disa parregullsi.
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Forcat e rendit identifikuan 38 persona, kontrolluan 61 persona dhe një automjet pasagjerësh, ndërsa për 31 persona përcaktuan identitetin.
Në një prej objekteve u konstatua se një person ushtronte sigurimin pa licencë dhe pa kartë identifikimi. Në një tjetër u evidentua prishje e rendit dhe qetësisë publike. Gjithashtu, u vendosën tri gjoba për shkelje të Ligjit për Mbrojtjen nga Pirja e Duhanit.
Një person u ndalua pasi refuzoi të identifikohej, ndërsa tre shtetas të huaj u shoqëruan për shkak të qëndrimit të parregulluar në shtet. Kontrollet zbuluan gjithashtu katër të mitur në një objekt pas orës 24:00, si dhe shërbim të alkoolit ndaj të miturve në dy objekte.
Në rrugën pranë fshatit Mazhuçishtë, në rajonin e Prilepit, policia ndaloi një drejtues automjeti që ishte nën ndikimin e alkoolit. Testi tregoi 2,04 promilë alkool në gjak. Ai u privua nga liria nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Drejtim i pakujdesshëm i automjetit”, sipas nenit 297-a të Kodit Penal.
Njësia e Punëve të Brendshme në Kërçovë zhvilloi edhe një bastisje në një lokacion ku organizoheshin në mënyrë të paligjshme lojëra të fatit. Gjatë aksionit u gjetën dy persona dhe u sekuestruan sende që lidhen me rastin. Pas përfundimit të dokumentimit, pritet të dorëzohet kallëzimi përkatës.
Në aksion morën pjesë edhe Inspektorati Shtetëror i Tregut, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, si dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Shërbimet inspektuese konstatuan punëtorë të padeklaruar, ushtrim veprimtarie pa lejet e nevojshme, moslëshim të faturave fiskale, veprimtari të paregjistruar, qarkullim në deviza, si dhe mangësi në kushtet higjienike dhe masat e mbrojtjes nga zjarri. Për këto shkelje janë marrë masat dhe janë vendosur sanksionet përkatëse.
MPB-ja bëri të ditur se kontrollet e intensifikuara dhe të koordinuara në objektet hotelierike e kazinotë do të vijojnë në bashkëpunim me institucionet kompetente. Qëllimi është zbulimi dhe ndëshkimi i veprimeve të paligjshme, zbatimi i vazhdueshëm i ligjeve dhe rritja e sigurisë së qytetarëve.