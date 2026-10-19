Protestat vijojnë në kryeqytet, Lorik Cana shpreh mbështetjen për studentët: Duhet të dëgjohen (MESAZHI)

Protestat vijojnë në kryeqytet, Lorik Cana shpreh mbështetjen për studentët: Duhet të dëgjohen (MESAZHI)

Prej shtatë ditësh, Tirana vijon të jetë në qendër të protestave masive të zhvilluara nga studentë dhe gjimnazistë, të cilët kundërshtojnë qeverinë aktuale. Në marshimeve u janë bashkuar edhe qytetarë, ndërsa në rrjetet sociale kanë reaguar figura të njohura të sportit, mes tyre futbollistë të Superiores dhe të Kombëtares.

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Mbështetjes për të rinjtë u është bashkuar së fundmi edhe ish-kapiteni i Shqipërisë, Lorik Cana. Ai ka theksuar se kërkesat e studentëve duhet të dëgjohen, pasi ata përfaqësojnë të ardhmen e vendit, ndërsa institucionet duhet t’u kushtojnë vëmendje të plotë shqetësimeve të tyre.

“Kur studentët ngrihen në protestë dhe kërkojnë të drejtat e tyre, vëmendja dhe prioritetet e shoqërisë dhe të institucioneve duhet të përqendrohen plotësisht te ata deri në gjetjen e një zgjidhjeje apo marrëveshjeje të qëndrueshme. Studentët përfaqësojnë të ardhmen e vendit dhe investimi te kushtet e tyre është investim direkt në mbarëvajtjen e shoqërisë”, shkruan Cana.


Shtuar 19.10.2026 13:46

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