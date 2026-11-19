Ministria e Punëve të Brendshme ka konfirmuar se mëngjesin e sotëm forcat policore kanë hyrë në uzinën e çelikut “Makstil”, ku po kontrollojnë tokën dhe disa lëndë të para në kuadër të hetimeve për vepra të mundshme kundër mjedisit.
Sipas zëdhënësit të MPB-së, Goce Andreevski, veprimet po kryhen nga Policia e Njësisë për Krime Ekonomike dhe Korrupsion pranë Sektorit për Punë të Brendshme në Shkup. Ai tha se pas sigurimit të informacioneve operative dhe urdhrit të prokurorit publik nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup, po merren dhe analizohen mostra të dheut dhe të lëndëve të para, me qëllim verifikimin e dyshimeve për kryerje të mundshme të veprave penale në fushën e krimit ekologjik.
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Nga MPB-ja nuk dhanë hollësi shtesë për aksionin, por njoftuan se opinioni do të informohet pas përfundimit të kontrollit.