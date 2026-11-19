Gjermania ka në plan të ulë me gjysmë numrin vjetor të lejeve fillestare të punës për shtetasit e vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Maqedoninë e Veriut. Kuota aktuale prej 50.000 lejesh pritet të bjerë në 25.000 leje në vit.
Më 4 nëntor, qeveria gjermane miratoi një propozim që parashikon përgjysmimin e numrit të punëtorëve të cilët mund të marrin miratimin fillestar për punësim në bazë të rregullores së posaçme për Ballkanin Perëndimor.
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Zbatimi i rregullave të reja pritet të nisë më 1 janar 2027. Megjithatë, për hyrjen e tyre në fuqi duhet edhe pëlqimi i Bundesratit, dhoma që përfaqëson landet gjermane, e cila do ta shqyrtojë propozimin më 18 dhjetor.
Masa prek qytetarët e gjashtë vendeve: Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Shqipërisë, Bosnjë e Hercegovinës, Malit të Zi dhe Kosovës.
Rregullorja e posaçme, e futur në vitin 2016, u jep shtetasve nga këto shtete mundësinë të punësohen në Gjermani me procedura të lehtësuara, edhe në mungesë të kualifikimeve profesionale të njohura zyrtarisht.
Me ndryshimin e propozuar, numri i lejeve të reja do të zvogëlohej me 25.000 në vit, çka do t’i vështirësonte perspektivat e punësimit për qytetarët e rajonit që synojnë të punojnë në Gjermani.
Propozimi, megjithatë, ka ndeshur në kundërshti nga një pjesë e punëdhënësve gjermanë, shoqatat ekonomike dhe shtatë lande, të cilat paralajmërojnë se kufizimi mund ta thellojë edhe më tej mungesën e fuqisë punëtore.
Edhe Agjencia Federale Gjermane e Punësimit është shprehur kundër uljes së kuotës, duke vlerësuar se kuota aktuale duhet të mbetet e pandryshuar.
Sipas të dhënave të kësaj agjencie, në shtator të vitit 2026 në Gjermani ishin të punësuar rreth 546.000 shtetas nga vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilët paguanin kontribute të detyrueshme për sigurim social.
Autoritetet gjermane bëjnë me dije se ulja e planifikuar buron nga marrëveshja e koalicionit qeverisës dhe nga vendimet paraprake politike për kufizimin e migrimit të fuqisë punëtore.
Nëse propozimi merr miratimin përfundimtar, kuota e re do të zbatohet që nga fillimi i vitit të ardhshëm. Kjo nuk nënkupton ndalim të plotë të punësimit të shtetasve të Maqedonisë së Veriut në Gjermani, pasi do të mbeten të hapura edhe rrugë të tjera ligjore për hyrjen në tregun gjerman të punës.