Interesimi i PSV Eindhoven për Kevin De Bruynen ka nxitur Napolin të përcaktojë shumën që kërkon për ta lënë të lirë mesfushorin belg në merkaton e janarit.
Siç raporton La Gazzetta dello Sport, fillimisht klubi holandez ka kërkuar informacion te Napoli nëse do të ushtrohet opsioni për rinovimin e kontratës së De Bruynes në qershor, përpara se të ndërmerrte ndonjë hap konkret.
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Pas kësaj, PSV-ja ka paraqitur një ofertë rreth dy milionë eurosh për futbollistin 35-vjeçar, por kjo shifër është gjykuar e ulët nga drejtuesit napolitanë, të cilët pretendojnë rreth shtatë milionë euro për ta shitur.
Vendimi për të ardhmen e lojtarit do të ndikohet ndjeshëm edhe nga vullneti i tij personal. De Bruyne mund të shprehë dëshirën për t’u transferuar më pranë atdheut të tij, ndërsa Napoli heziton të humbasë një nga elementët më të aftë teknikisht në ekip.
Trajneri Massimiliano Allegri mendohet se nuk është i gatshëm të heqë dorë nga belgu, teksa edhe presidenti Aurelio De Laurentiis dhe drejtori sportiv Giovanni Manna e vlerësojnë qëndrimin e tij si të favorshëm për skuadrën.
Aktualisht, De Bruynes i kanë mbetur edhe pagat e gjashtë muajve të ardhshëm, të cilat arrijnë pak më pak se tre milionë euro, plus një bonus nënshkrimi bruto prej 2.5 milionë eurosh.
Megjithatë, Napoli është i hapur të marrë në konsideratë situatën personale të futbollistit, por do një propozim më bindës për ta miratuar largimin. Çmimi prej shtatë milionë eurosh shihet si shuma që do t’i shtynte italianët të hynin në bisedime serioze.
Nëse belgu ikën, Napoli tashmë ka filluar të shqyrtojë zëvendësues të mundshëm. Giovanni Manna po ndjek nga afër disa mesfushorë që luajnë në Francë, mes tyre Mamadou Coulibaly dhe Lamine Camara, të dy 22 vjeç.
Në radar është edhe mesfushori i PSV-së, Sven Mijnans, 26-vjeçar, i cili dallohet për karakteristika më ofensive.
Gjithashtu, Napoli duhet të jetë gati edhe për një largim të mundshëm të Andre-Frank Zambo Anguissas, i cili po lidhet me një kalim te Marseille.
Kështu, zgjedhja që do të bëjë De Bruyne do të jetë vendimtare për strategjinë e Napolit në afatin kalimtar të janarit, pasi belgu duhet të vendosë mes një largimi të menjëhershëm dhe qëndrimit deri në përfundim të sezonit.