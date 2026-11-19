Sot, katër institucione arsimore në Tetovë u bënë objekt i alarmeve për mjete shpërthyese, por verifikimet e policisë treguan se asnjë prej kërcënimeve nuk ishte e vërtetë.
Njoftimet e para për bomba u morën nga shkollat fillore “Iliria”, “Marif” dhe “Jahja Kemal”, ndërsa pak më pas alarmi përfshiu edhe shkollën e mesme “Kiril Pejçinoviq”.
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Sipas SPB-së së Tetovës, kërcënimet kishin ardhur me email nga adresa të ndryshme, të cilat më vonë ishin fshirë.
Nxënësit u nxorrën përkohësisht nga objektet, por pas përfundimit të kontrolleve, procesi mësimor rifilloi pa probleme. Autoritetet policore vijojnë punën për të zbuluar se kush qëndron pas këtyre kërcënimeve.