Iseni: Aksionet që i hapën rrugën Macurës drejt Alta Bankës u blenë nga kompania e krushkut të Ahmetit

Astri Iseni, zëvendësministër i Punëve të Brendshme nga VLEN-i, ngriti akuza ndaj ish-strukturave të BDI-së dhe familjarëve të kryetarit të kësaj partie, Ali Ahmeti, për përfshirje në një skemë të dyshuar financiare. Sipas tij, veprimet në fjalë lidhen me futjen e “Alta Bankës” në tregun bankar të Maqedonisë së Veriut.
Gjatë një konference për media, Iseni kërkoi që Prokuroria Publike dhe Drejtoria e Inteligjencës Financiare të hetojnë transaksionet. Ai tha se institucionet duhet të shqyrtojnë lidhjen mes një kredie prej 5 milionë eurosh, të marrë më 9 qershor 2025, dhe shitjes së aksioneve më 17 shtator 2025.
Të lidhura
None found
Në paraqitjen e tij, zëvendësministri deklaroi se oligarku serb Davor Macura, i cili aktualisht mbahet në paraburgim në Serbi, siguroi kontrollin e ish-“Stopanska Bankës” së Manastirit përmes blerjes së aksioneve nga kompania familjare e Selahudin Arifit. Këtë të fundit, Iseni e identifikoi si krushkun e Ali Ahmetit. Banka më pas mori emrin “Alta Banka Maqedoni”.
Duke paraqitur rrjedhën e ngjarjeve, Iseni tha se hyrja e kompanisë “AS Senjak” nga Kërçova në sektorin bankar daton në tetor të vitit 2024. Sipas tij, shoqëria në pronësi të Selahudin Arifit bleu atëherë një paketë të konsiderueshme aksionesh të “Stopanska Bankës” së Manastirit.
Zëvendësministri pretendoi se Macura i bleu drejtpërdrejt nga kompania e krushkut të Ahmetit aksionet që i mundësuan hyrjen në Alta Bankë. Në vlerësimin e tij, veprimet financiare që pasuan dëshmojnë një lidhje mes shoqërisë së Arifit dhe biznesit të Macurës.
Si pjesë të kësaj kronologjie, ai përmendi datën 9 qershor 2025, kur, sipas tij, një kompani e lidhur me rrethin familjar të Ahmetit mori një kredi prej 5 milionë eurosh drejtpërdrejt në selinë qendrore të “Alta Bankës” në Beograd.
Iseni tha se vetëm tre muaj pas kësaj kredie, më 17 shtator 2025, u realizua shitja përfundimtare e aksioneve. Sipas versionit të paraqitur prej tij, “AS Senjak”, kompania e krushkut të Ahmetit, ia kaloi zyrtarisht aksionet e veta në bankën e Manastirit Davor Macurës dhe “Alta Bankës” së tij, duke ua mundësuar marrjen e drejtpërdrejtë të bankës në Maqedoni.
Duke e lidhur huanë e qershorit me shitjen e shtatorit, zëvendësministri e përshkroi si plotësisht të qartë skemën që, sipas tij, shtrihet në relacionin Zajaz – Kërçovë – Beograd. Ai vlerësoi se rendi kohor i këtyre veprimeve krijon dyshime që kërkojnë hetim nga organet kompetente.
Një nga çështjet që ngriti Iseni ishte prejardhja e financimit. Ai pyeti nëse kredia prej 5 milionë eurosh, që sipas tij “Alta Banka” në Beograd ua dha në qershor kompanive të lidhura me familjarët e Ahmetit, mund të jetë përdorur drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë për të financuar futjen e Macurës në tregun maqedonas.
Gjithashtu, ai kërkoi të sqarohet nëse transaksioni i aksioneve i datës 17 shtator 2025 kishte lidhje me kredinë e qershorit. Pyetjet e tij përfshinin edhe diferencën e çmimit, fitimin neto dhe komisionet e mundshme që mund të ketë përfituar rrethi familjar i biznesit të Ahmetit.
Në akuzat e tij, Iseni përfshiu edhe ish-funksionarët e BDI-së, Fatmir Besimi, Bujar Osmani dhe Artan Grubi. Ai pretendoi se këta kanë dhënë mbështetje politike për hyrjen e “Alta Bankës” në sektorin financiar të Maqedonisë së Veriut.
Sipas qëndrimit të shprehur nga VLEN, ndërkohë që ish-funksionarët lehtësonin politikisht rrugën e Macurës në institucionet shtetërore, krushku i Ali Ahmetit mbante aksionet për t’ia rishitur më pas atij.
Iseni këmbënguli se Prokuroria Publike dhe Drejtoria e Inteligjencës Financiare nuk kanë më arsye për të shtyrë veprimet. Ai kërkoi një hetim urgjent që të trajtojë së bashku kredinë prej 5 milionë eurosh të 9 qershorit 2025 dhe shitjen e aksioneve të 17 shtatorit 2025.
Në përmbyllje, zëvendësministri u shpreh se sistemi bankar i vendit nuk duhet të bjerë në duart e atyre që ai i cilësoi si oligarkë rajonalë në paraburgim dhe kartel familjar të biznesit të Ali Ahmetit. Ai kërkoi përgjegjësi financiare dhe penale për këto transaksione, në rast se hetimet vërtetojnë shkelje ligjore.