Mbi 650 mijë kilometra me Volkswagen Polo, ish-mekaniku i F-16 synon të arrijë një milion

Sean Thompson nga Holanda thotë se Volkswagen Polo i tij me naftë ka arritur një kilometrazh prej 650 mijë kilometrash. Kjo makinë e vogël paraqitet si një shembull i jetëgjatësisë dhe i përdorimit ekonomik.
Për vajtje-ardhjet e përditshme mes shtëpisë dhe punës, Thompson ka përshkuar me të rreth 240 kilometra në ditë. Edhe pas gjithë kësaj distance të grumbulluar, automjeti vazhdon të qarkullojë.
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Nën kofano ka një motor 1.2 litra me tre cilindra, ndërsa për çdo 100 kilometra harxhon mesatarisht vetëm katër litra naftë.
Përpara se të kujdesej për Polo-n e tij, Thompson ka punuar si mekanik i aeroplanëve luftarakë F-16. Pjesën më të madhe të mirëmbajtjes së veturës e ka marrë përsipër vetë, duke bërë edhe zëvendësimin e rripit të kohës.
Vitet e përdorimit, megjithatë, kanë sjellë edhe defekte: friksioni është ndërruar, ndërsa shkëmbyesi i nxehtësisë së vajit dhe ftohësit është dashur të zëvendësohet disa herë.
Kontrolli më i fundit nxori në pah probleme të tjera. Mekaniku vuri re se makina humbiste sasi të konsiderueshme vaji dhe kishte shenja rrjedhjeje të lëngut ftohës.
Megjithatë, sipas Thompson, besueshmëria dhe shpenzimet e ulëta të mirëmbajtjes e kanë karakterizuar Polo-n, pavarësisht numrit të madh të kilometrave të përshkuar.
Dëshira e tij ishte që Volkswagen-i të mbërrinte në një milion kilometra, por kalimi në një vend tjetër pune mund ta vonojë arritjen e këtij objektivi.
Për udhëtimet e tjera, familja përdor edhe një Volkswagen Golf R të ri që ka në pronësi.