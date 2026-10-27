Gjorgjievski: Investimet në trafik, mjedis dhe hapësira publike po i japin Shkupit një pamje të re

Kryetari i Bashkisë së Shkupit, Orce Gjorgjievski, raportoi sot në një konferencë për shtyp për punën e kryer gjatë vitit të kaluar. Në fjalën e tij ai trajtoi financat e Bashkisë, projektet infrastrukturore, transportin publik, higjienën komunale dhe mbrojtjen e mjedisit.
Gjorgjievski bëri të ditur se borxhet e Bashkisë dhe të ndërmarrjeve publike janë zvogëluar, ndërsa disa projekte kapitale janë në zbatim. Ai paralajmëroi gjithashtu investime të reja në infrastrukturën rrugore, gjelbërim dhe shërbime publike.
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“Një vit më parë, kur qëndrova para jush në këtë vend, u zotova se do ta nxirrnim Shkupin nga gjendja e rëndë ku jetonim të gjithë dhe do t’i jepnim fund degradimit të tij. Premtova se do ta shndërronim sërish në një qytet të fuqishëm, dinjitoz dhe, para së gjithash, krenar. Ju premtova punë dhe rezultate. Sot jam këtu përsëri për të raportuar se si e mbajtëm atë premtim.”
“Kemi punuar fort, pa u ndalur ditë e natë. E dinim se pas çdo problemi të pazgjidhur ka njerëz, jeta e të cilëve pret të vijnë ditë më të mira. Ishte detyra jonë t’i krijonim ato ditë. E kuptonim peshën e përgjegjësisë dhe nuk iu shmangëm asaj.”
“Vjen një çast kur një qytet duhet të zgjedhë: të vazhdojë të pajtohet me rënien e vet apo të gjejë forcën për t’u ngritur. Ne zgjodhëm të ngrihemi dhe të përballemi me sfidat më të vështira. Hapëm çështje që kishin mbetur pezull prej kohësh dhe vazhduam punën, sepse çdo shtyrje tjetër do të nënkuptonte edhe një shpresë të humbur për qytetarët tanë”, tha Gjorgjievski.
Ai u ndal edhe te çështje të tjera, për të cilat tha se ka punuar gjatë kohës që drejton Bashkinë e Shkupit./Telegrafi/