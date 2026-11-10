VIDEO/ Pamjet e debatit mes Mauro Icardit dhe Wanda Narës në rrugë, policia shmang përleshjen fizike

VIDEO/ Pamjet e debatit mes Mauro Icardit dhe Wanda Narës në rrugë, policia shmang përleshjen fizike

Mauro Icardi dhe Wanda Nara janë të divorcuar, por marrëdhënia mes sulmuesit argjentinas dhe ish-partneres së tij vijon të shoqërohet me skandale. Në incidentin e fundit, ndërhyrja e policisë pengoi që konflikti të përfundonte në dhunë fizike.

VIDEO/ Sherr mes Icardit dhe Wanda Narës, dalin PAMJET ku policia

Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë policinë argjentinase duke ndërhyrë mes tyre në Nordelta, rreth 30 kilometra larg Buenos Aires.

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Sipas raportimeve nga Argjentina, ish-sulmuesi i Interit e kishte mbyllur në dhomë vajzën e tyre 11-vjeçare. Wanda kishte shkuar për ta nxjerrë, pas së cilës nisi debati mes ish-çiftit, që vijoi edhe në rrugë.

Banorët e zonës njoftuan policinë, ndërhyrja e së cilës shmangu përplasjen fizike. Ende nuk dihet se çfarë masash do të marrin organet kompetente, ndërsa pritet të sqarohet se çfarë ka ndodhur.

Icardi dhe Wanda kanë qenë të martuar për më shumë se 10 vite. Ata kanë dy vajza së bashku, Francesca dhe Isabella.


Shtuar 10.11.2026 09:06

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