Për vitin 2026, Buxheti i shtetit ka ndarë rreth 9 milionë euro për financimin e rregullt të partive politike në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të siguruara nga Ministria e Drejtësisë, shpërndarja e këtyre mjeteve bëhet përmes një formule që kombinon ndarjen e barabartë për partitë që kanë kaluar pragun zgjedhor prej 1 për qind dhe shpërblimin proporcional sipas numrit të deputetëve dhe këshilltarëve të zgjedhur.
Ndër partitë shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) zë vendin e parë për nga shuma e përfituar nga buxheti shtetëror në vitin 2026, me një total prej 472 mijë eurosh. Kjo e rendit atë si partinë e tretë në nivel kombëtar, pas VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së.
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Analiza e dokumenteve të pagesave të këtij viti tregon se VMRO-DPMNE ka marrë rreth 2.5 milionë euro nga buxheti, ndërsa LSDM-ja ka përfituar afërsisht 1 milion euro. Pas BDI-së, partitë e tjera shqiptare si BESA, Lëvizja Demokratike, Alternativa dhe Aleanca për Shqiptarët kanë marrë shuma që lëvizin nga 220 mijë deri në 245 mijë euro. Partia Demokratike e Turqve ka arkëtuar mbi 180 mijë euro.
Krahasuar me vitin paraprak, BDI ka pësuar një rënie të ndjeshme të mjeteve të përfituara nga shteti, me rreth 40 për qind më pak. Në vitin 2025, kjo parti kishte marrë nga buxheti një shumë prej rreth 840 mijë eurosh.
Përveç financimit të rregullt vjetor, shteti mbulon edhe kostot e fushatave zgjedhore. Gjithashtu, katër partitë me rezultatet më të larta në zgjedhje përfitojnë fonde shtesë për funksionimin e qendrave të tyre kërkimore.