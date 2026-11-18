Besim Hoda, i cili drejton Organizatën e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, është në përgatitje për të krijuar një forcë të re politike. Sipas informacioneve ekskluzive të portalit TetovaSot, subjekti i ri do të quhet “Lëvizja NJË”.
Në një bisedë të zhvilluar ditë më parë me gazetarin Nevrij Ademi, Hoda kishte pohuar se ndodhej në hapat e parë të themelimit të një partie, por nuk kishte dhënë detaje as për emrin, as për personat që do të bëhen pjesë e këtij projekti politik.
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Kur u pyet se cilët emra do të angazhohen në këtë nismë, Hoda zgjodhi të mos jepte përgjigje, duke vënë në dukje se bëhet fjalë për një proces ende në fazë zhvillimi dhe se është shumë herët për komente të tilla.
Megjithatë, burimet e siguruara nga TetovaSot tregojnë se prezantimi i partisë së re mund të ndodhë gjatë festimeve të Nëntorit ose në javët e para të dhjetorit.
Një bashkëpunëtor i ngushtë i Hodës ka deklaruar për portalin se ende nuk është caktuar data zyrtare e themelimit, por se emri i partisë do të jetë Lëvizja NJË dhe se faqja në Facebook është hapur tashmë me këtë emërtim. Ai shtoi se pritet që kjo lëvizje të gjejë mbështetje edhe te qytetarët shqiptarë.
Skena politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut ka përjetuar gjatë kohëve të fundit ndryshime të shumta, përfshirë bashkime dhe përçarje të partive. Koalicioni VLEN aktualisht mbledh katër forca politike shqiptare, ndërsa Aleanca për Shqiptarët e Arben Taravarit ka rikthyer në qarkullim Lidhjen Shqiptare të Ziadin Selës.
Në anën tjetër, BDI vazhdon të renditet ndër partitë më të fuqishme shqiptare në vend. PDSH-ja gjithashtu mbetet aktive në arenën politike, ndërsa Lëvizja Arbëria thuajse nuk ka më prani të dukshme.
Mbetet për t’u parë se cilët individë do t’i bashkohen Besim Hodës dhe çfarë peshe do të arrijë të marrë Lëvizja NJË në politikën shqiptare.