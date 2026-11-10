Filipçe akuzon Mickoskin për hyrjen e Alta Bankës në Maqedoni dhe lidhje me Vuçiqin

Në konferencën e sotme për shtyp, kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, akuzoi kryeministrin Hristijan Mickoski se, duke lejuar hyrjen e Alta Bankës në Maqedoni, e ka përfshirë vendin në kartelin kriminal ballkanik të Aleksandar Vuçiqit, të cilin e quajti mentorin politik të Mickoskit.
Sipas Filipçes, Alta Banka lidhet me kapital me origjinë të dyshimtë, përfshirë para nga korrupsioni dhe trafiku i drogës, për të cilat po zhvillohen hetime në rajon. Ai pretendoi se banka u bë pjesë e sistemit bankar të vendit me dijeninë dhe mbështetjen e Mickoskit dhe qeverisë së tij.
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Filipçe tha se kryeministri duhet t’u përgjigjet shumë pyetjeve për shitjen e Alta Bankës, ndër to nëse ka biseduar me Davor Macurën. Ai e akuzoi Macurën se e ktheu një pikë këmbimi valutor në bankë përmes parave të zeza, të ardhurave kriminale, korrupsionit dhe trafikut të drogës. Sipas Filipçes, Mickoski jo vetëm dëmtoi reputacionin e Maqedonisë në proceset e integrimit evropian, por e cenoi atë edhe duke e futur vendin në atë që ai e cilësoi si një oktapod kriminal ballkanik të drejtuar nga Vuçiqi.
Filipçe deklaroi se Banka Qendrore Evropiane po heton Alta Bankën dhe se Mali i Zi ia ka ndaluar hyrjen, ndërsa Mickoski e ka lejuar të hyjë në Maqedoni. Ai shtoi se, në vend të zbatimit të standardeve evropiane dhe mbrojtjes së sistemit financiar, kryeministri po mundëson transaksione të dyshimta dhe futjen e kapitalit me origjinë të paqartë, duke rrezikuar drejtpërdrejt stabilitetin e sektorit bankar dhe interesat e qytetarëve.