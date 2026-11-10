Ramadani e quan provokim të rëndë vizitën e Listës Studentore të Serbisë, kërkon sqarime për hyrjen në Kosovë

Burim Ramadani, deputet i Aleancës, ka kërkuar nga institucionet të shpjegojnë se si hynë në Kosovë përfaqësuesit e Listës Studentore të Serbisë. Ai e ka cilësuar vizitën e tyre një provokim të rëndë.
Çështja u diskutua edhe në mbledhjen e sotme të Komisionit parlamentar për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes. Aty u ngrit pyetja nëse përfaqësuesit kishin siguruar leje për hyrje nga institucionet kompetente.
Të lidhura
None found
Ramadani ka përshëndetur vendimin e Komisionit për t’i kërkuar ministrit të Punëve të Brendshme informacion me shkrim mbi vizitën. Si anëtar i Komisionit, ai tha se pret një informim plotësisht të saktë.
Sipas Ramadanit, përkatësia politike e vizitorëve nuk e zbeh detyrimin e institucioneve për kontroll dhe llogaridhënie. Ai përmendi Listën Studentore, Vuçiqin, Daçiqin dhe Vulinin, duke theksuar se politikanët nga Serbia nuk duhet të lejohen të hyjnë në Kosovë për të nxitur provokime ose për të fyer shtetin dhe institucionet e tij.
Ramadani shtoi se Qeveria duhet të japë llogari për këtë çështje.