Granit Xhaka zgjidhet më i miri mes futbollistëve me fanellën 34

Granit Xhaka zgjidhet më i miri mes futbollistëve me fanellën 34

Granit Xhaka është përzgjedhur nga “The Guardian” si futbollisti më i mirë që ka mbajtur numrin 34, në një renditje të lojtarëve më të dalluar sipas numrave të fanellave.

Mesfushori i Sunderlandit është kapiten si i klubit të tij, ashtu edhe i Zvicrës.

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Në këtë përzgjedhje, Xhaka ka lënë pas edhe emra të njohur si holandezi Nigel de Jong, i cili gjithashtu ka luajtur me numrin 34 gjatë karrierës.

Për Xhakën, ky numër ka një kuptim të veçantë. Ai e zgjodhi kur ishte pjesë e akademisë së Baselit, sepse autobusi me të cilin shkonte në stërvitje mbante numrin 34.

Që prej asaj periudhe, ai e ka mbajtur numrin 34 te Basel, Borussia Monchengladbach, Arsenal dhe Bayer Leverkusen.

34-vjeçari është një lojtar shumë i rëndësishëm për Sunderlandin dhe Zvicrën, por aktualisht është i dëmtuar.


Shtuar 10.11.2026 13:49

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