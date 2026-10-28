Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit

Pas largimit nga Brazili, Flavio Bolsonaro mbërriti në Shtetet e Bashkuara dhe falënderoi Donald Trumpin për mikpritjen. Ai tha se do ta kthejë Amerikën në bazë për organizimin e opozitës ndaj presidentit të zgjedhur Lula da Silva.
Në një letër të hapur, të cilën aleatët e tij ua shpërndanë gazetarëve pas mbërritjes së tij në Miami me familjen, Bolsonaro e cilësoi veten “presidenti i vërtetë i zgjedhur i Brazilit”, ndonëse humbi raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale.
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Senatori i krahut të djathtë shprehu mirënjohje për presidentin amerikan Donald Trump dhe qytetarët e SHBA-së për pritjen. Ai falënderoi gjithashtu presidentin e Argjentinës, Javier Milei, i cili, sipas raportimeve, e ndihmoi të largohej nga Brazili drejt Shteteve të Bashkuara.
Bolsonaro pretendoi në letër se në vend po zhvillohet një “fushatë persekutimi të motivuar politikisht”, me synimin për ta mbajtur peng. Ai akuzoi kundërshtarët se i kanë vjedhur zgjedhjet, por nuk ofroi prova për pretendimet e tij për mashtrim elektoral.
“Dua t’u them 60 milionë votuesve të mi dhe popullit brazilian se unë jam presidenti i zgjedhur dhe se kriminelët që vodhën zgjedhjet braziliane janë pjesë e një organizate kriminale që ka vendosur një tirani”, u shpreh ai.
Ai e lidhi vendimin për t’u larguar nga Brazili me atë që e përshkroi si politizim të sistemit gjyqësor. Bolsonaro këmbënguli se nuk u largua për t’u fshehur, por për t’u bërë “udhëheqësi që meriton populli im”.
Bolsonaro bëri të ditur se synon të drejtojë opozitën nga Shtetet e Bashkuara. Ai nuk pranon humbjen ndaj Luiz Inácio Lula da Silvës dhe nuk e përjashtoi mundësinë e përpjekjeve për të përmbysur rezultatin zgjedhor.
Hetimi në Brazil dhe largimi drejt SHBA-së
Largimi i tij ndodhi ndërsa Gjykata Supreme e Brazilit kishte urdhëruar që pasaportat e tij t’i dorëzoheshin policisë federale. Masa u mor në kuadër të një hetimi për dyshime për pastrim parash, akuza që Bolsonaro i mohon.
Duke u larguar për në Florida, ai ndoqi shembullin e të atit, ish-presidentit Jair Bolsonaro. Edhe ky i fundit u zhvendos në shtetin amerikan pasi humbi zgjedhjet presidenciale të vitit 2022 përballë Lulës.
Pasi qëndroi për gati një ditë larg vëmendjes publike, Flavio Bolsonaro u shfaq përsëri të martën në mbrëmje në Argjentinë. Më pas udhëtoi përmes Ekuadorit drejt Miamit, ku arriti të mërkurën në mëngjes me avion privat të një biznesmeni argjentinas.
Mesazhet e tij nga SHBA-ja tregojnë se Bolsonaro synon ta çojë përtej kufijve të Brazilit përplasjen politike me Lulën dhe ta përdorë qëndrimin në Amerikë si mbështetje për opozitën.