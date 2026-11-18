Jeton Shasivari, ministri i Drejtësisë i Maqedonisë së Veriut, ka dorëzuar në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit formularin e deklarimit të pasurisë, ku figurojnë një pronë banimi në Tetovë, një veturë në emër të bashkëshortes dhe një llogari bankare në denarë.
Sipas regjistrit publik të pasurisë, ministri zotëron një pronë të paluajtshme në Tetovë me sipërfaqe prej 95 metrash katrorë, vlera e së cilës është deklaruar në 5.850.000 denarë. Pronësia e kësaj pasurie është e plotë (1/1) dhe figuron tërësisht në emër të tij, ndërsa është fituar në vitin 2007 përmes një kontrate shitblerjeje dhe përdoret për banim.
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Në kategorinë e pasurisë së luajtshme, në deklaratë është përfshirë një automjet i markës Jeep, modeli Patriot, i prodhuar në vitin 2010. Kjo veturë është në pronësi të bashkëshortes së ministrit dhe ka vlerë të deklaruar prej 492.000 denarësh. Sipas të dhënave, automjeti është blerë më 13 shkurt 2019, gjithashtu me kontratë shitblerjeje.
Për sa u përket llogarive bankare dhe depozitave, Shasivari ka raportuar një llogari personale transaksionale në denarë (MKD), ndërsa burimi i mjeteve financiare është paga e tij.
Shasivari u emërua në krye të Ministrisë së Drejtësisë në korrik të vitit 2026, pas rikonstruimit të Qeverisë.