ESHS: Inflacioni vjetor arrin në 2.7% në shtator, rriten çmimet në restorante dhe akomodim

Sipas përllogaritjeve të publikuara sot nga Enti Shtetëror i Statistikave (ESHS), inflacioni në shtator të këtij viti ishte 2.7% më i lartë se në vitin 2025. Krahasuar me gushtin, kur inflacioni ishte 2.6%, shënohet një rritje prej 0.1 pikë përqindjeje, çka nënkupton se kostoja e jetesës nuk pësoi ndryshim të madh gjatë muajit.
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Rritja mujore e inflacionit ishte më e ulët se në gusht, kur ajo arriti në 0.4%. Shpenzimet u shtuan më shumë në kategorinë e sportit dhe rekreacionit, me 3.1%, ndërsa restorantet dhe shërbimet e akomodimit pasuan me 2.5%. Rritja më e vogël, 0.5%, u regjistrua te ushqimet dhe pijet joalkoolike.
ESHS-ja e Maqedonisë njoftoi se në shtator 2026, në raport me gushtin e po atij viti, kostoja e jetesës ra në grupet e rekreacionit, sportit dhe kulturës me 3.7%, transportit me 3.4%, restoranteve dhe shërbimeve të akomodimit me 0.3%, si dhe informacionit dhe komunikimit me 0.1%.
Megjithatë, sipas llogaritjeve të ESHS-së, çmimet në restorante dhe në shërbimet e akomodimit vijuan të rriteshin në shtator: ato ishin 3.8% më të larta në bazë vjetore dhe 0.1% më të larta krahasuar me muajin paraardhës.
Të dhënat e institucionit tregojnë se në gjysmën e parë të këtij viti energjia elektrike u shtrenjtua me 1.3% kundrejt gjysmës së dytë të vitit të kaluar.
Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2026, çmimet e pasurive të paluajtshme u rritën me 10.3%. Ato nuk përfshihen në llogaritjet e inflacionit të ESHS-së, ndonëse zënë një pjesë të rëndësishme të shpenzimeve të qytetarëve.
Për të ndjekur ecurinë e inflacionit, ESHS-ja merr parasysh çmimet e produkteve dhe shërbimeve bazë që qytetarët blejnë për nevojat e tyre themelore.