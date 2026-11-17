Enti Shtetëror i Auditimit ka konstatuar probleme të rëndësishme në zbatimin e masave të sigurisë dhe kontrolleve në sistemin e teknologjisë së informacionit të Agjencisë së Punësimit, duke vënë në rrezik mbrojtjen e informacionit dhe burimeve IT.
Auditimi i performancës, që përfshiu periudhën 2021–2024, arriti në përfundimin se Agjencia ka mungesa si në kapacitetet njerëzore dhe teknike, ashtu edhe në administrimin e sigurisë së informacionit. Po ashtu, mekanizmat për mbrojtjen dhe vijimësinë e funksionimit rezultojnë të pamjaftueshëm.
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Sektori Qendror i Informatikës përballet me mungesë të theksuar të stafit. Nga shtatë vendet e parashikuara në strukturë, janë plotësuar vetëm dy, që përbëjnë 28.57 përqind. Për më tepër, gjatë tre viteve të fundit nuk është zhvilluar asnjë trajnim për punonjësit e IT-së dhe nuk ekziston një program i dokumentuar për përditësimin e vazhdueshëm të njohurive dhe aftësive të tyre.
Auditorët kanë ngritur shqetësime edhe për investimet e pamjaftueshme në mirëmbajtjen e sistemeve informatike. Kjo ndodh pavarësisht se nga viti 2020 deri në vitin 2025 janë realizuar dhe lançuar kontrata prokurimi për infrastrukturën IT, sistemet e sigurisë dhe shërbimet e komunikimit, me vlerë totale 171.2 milionë denarë, ose rreth 2.78 milionë euro.
Një tjetër problem i veçantë është mungesa e një kontrate për mirëmbajtje parandaluese dhe adaptive të sistemit për 293 ditë, periudhë që përfaqëson 15.7 përqind të kohës së marrë në shqyrtim.
Kontrolli evidentoi mangësi në administrimin e të dhënave personale, menaxhimin e aksesit të përdoruesve dhe sigurinë e rrjetit. Sipas auditimit, nevojitet përmirësim i procedurave dhe kontrolleve që rregullojnë hyrjen në burimet e informacionit.
Për mbrojtjen e të dhënave personale, ESHA vlerëson se duhet të forcohen mënyrat e monitorimit dhe kontrollit të aksesit. Gjithashtu, kërkohet përmirësimi i procedurave për ruajtjen, arkivimin dhe fshirjen e të dhënave në përputhje me afatet e përcaktuara nga ligji.
Raporti nënvizon nevojën për përforcimin e sistemeve të kopjimit dhe rikuperimit të të dhënave, si dhe për hartimin e planeve të vazhdimësisë së biznesit dhe testimin e tyre të rregullt. Verifikimi periodik i aftësisë për rikuperimin e të dhënave dhe zbatimi i procedurave përkatëse janë të domosdoshme për vijimin e shërbimeve IT dhe për kufizimin e rreziqeve në rast ndërprerjeje apo ngjarjeje të paparashikuar.
ESHA rekomandon gjithashtu përmirësimin e kushteve për mbrojtjen fizike të infrastrukturës së teknologjisë së informacionit, si dhe marrjen e masave që pajisjet IT të mbrohen dhe të funksionojnë pa ndërprerje.