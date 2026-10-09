E hëna, 12 tetor, shpallet ditë pushimi për qytetarët

E hëna, 12 tetor, shpallet ditë pushimi për qytetarët

Fundjava do të zgjatet me një ditë pushimi: të hënën, më 12 tetor, qytetarët nuk do të punojnë për shkak të festimit të 11 Tetorit, Ditës së kryengritjes popullore.

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Një tjetër ditë pushimi pritet para përfundimit të tetorit. Më 23 tetor, që këtë vit është e premte, shënohet Dita e Luftës Revolucionare Maqedonase.

Ndërkohë, Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se synon të propozojë ndryshime ligjore për shkurtimin e ditëve të festave. Kundër kësaj nisme janë shprehur disa parti politike të vendit.


Shtuar 9.10.2026 13:20

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