E hëna, 12 tetor, shpallet ditë pushimi për qytetarët

Fundjava do të zgjatet me një ditë pushimi: të hënën, më 12 tetor, qytetarët nuk do të punojnë për shkak të festimit të 11 Tetorit, Ditës së kryengritjes popullore.
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Një tjetër ditë pushimi pritet para përfundimit të tetorit. Më 23 tetor, që këtë vit është e premte, shënohet Dita e Luftës Revolucionare Maqedonase.
Ndërkohë, Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se synon të propozojë ndryshime ligjore për shkurtimin e ditëve të festave. Kundër kësaj nisme janë shprehur disa parti politike të vendit.