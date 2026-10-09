Gostivar, ndalohet 27-vjeçari pasi hodhi një paketim me marihuanë

Gostivar, ndalohet 27-vjeçari pasi hodhi një paketim me marihuanë

Një 27-vjeçar me inicialet M.R. nga Gostivari është ndaluar dje, më 08.10.2026, rreth orës 12:10, në rrugën “Kej Vardar” në Gostivar.

Të lidhura

None found

Sipas njoftimit të MPB-së së Maqedonisë dhe SPB Tetovë, ndalimi u krye nga zyrtarët policorë të Ekipit Mobil “Task Force” pranë DPB Gostivar, pasi personi kishte hedhur një paketim me marihuanë sapo kishte parë patrullën.

Substanca narkotike është gjetur dhe sekuestruar për procedurë të mëtejshme. M.R. është shoqëruar në stacionin policor, ndërsa pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të dorëzohet parashtresa përkatëse.


Shtuar 9.10.2026 13:19

Tags: ,
Burgim i përjetshëm për 25-vjeçarin e akuzuar për katër vrasje në Staro Nagoriçane

Burgim i përjetshëm për 25-vjeçarin e akuzuar për katër vrasje në Staro Nagoriçane
Sistemi “Safe City” nis të hënën zbatimin edhe në rajonin e Ohrit

Sistemi “Safe City” nis të hënën zbatimin edhe në rajonin e Ohrit
Takim në Stamboll mes Shasivarit dhe presidentit turk: “Me mikun e vendit tonë, Rexhep Taip Erdogan

Takim në Stamboll mes Shasivarit dhe presidentit turk: “Me mikun e vendit tonë, Rexhep Taip Erdogan
Durmishi: Metodologjia e re për shportën konsumatore pasqyron shpenzimet reale të amvisërive

Durmishi: Metodologjia e re për shportën konsumatore pasqyron shpenzimet reale të amvisërive
E hëna, 12 tetor, shpallet ditë pushimi për qytetarët

E hëna, 12 tetor, shpallet ditë pushimi për qytetarët
MPB nis hetimin për pretendimet mbi dhunën ndaj dy të rinjve shqiptarë

MPB nis hetimin për pretendimet mbi dhunën ndaj dy të rinjve shqiptarë
LSH kërkon ndalimin e dhunës policore ndaj shqiptarëve në Shkup dhe përgjegjësi penale e politike

LSH kërkon ndalimin e dhunës policore ndaj shqiptarëve në Shkup dhe përgjegjësi penale e politike
BDI kërkon përgjegjësi institucionale dhe dorëheqjen e Astrit Isenit për dhunën ndaj dy të rinjve

BDI kërkon përgjegjësi institucionale dhe dorëheqjen e Astrit Isenit për dhunën ndaj dy të rinjve