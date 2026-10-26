Durmishi: Shporta e konsumatorit duhet të pasqyrojë kostot reale të qytetarëve, jo të paraqesë vlera më të ulëta

Durmishi: Shporta e konsumatorit duhet të pasqyrojë kostot reale të qytetarëve, jo të paraqesë vlera më të ulëta

Gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit Ekonomik dhe Social (KES), partnerët socialë shqyrtuan një sërë çështjesh që lidhen me punëtorët, punëdhënësit dhe nivelin e jetesës së qytetarëve. Një vëmendje e veçantë iu kushtua shportës mesatare të konsumatorit, të hartuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës.

Besar Durmishi, ministër i Ekonomisë dhe Punës, deklaroi se metodologjia e re për përllogaritjen e shportës synon të paraqesë në mënyrë objektive dhe transparente shpenzimet reale të familjeve, duke u mbështetur në të dhëna statistikore. Sipas tij, kjo pasqyrë do të përdoret si bazë për hartimin e politikave ekonomike dhe sociale cilësore.

Të lidhura

None found

“Synimi ynë nuk është të paraqesim një vlerë më të ulët, por të japim një pasqyrim të verifikueshëm, transparent dhe statistikor të kostove që përballojnë familjet”, u shpreh Durmishi.

Ministri nënvizoi se këto të dhëna duhet të ndihmojnë në marrjen e vendimeve dhe zbatimin e masave të përgjegjshme, me qëllim përmirësimin e standardit të jetesës dhe ruajtjen e fuqisë blerëse të qytetarëve.


Shtuar 26.10.2026 20:45

Tags: , ,
Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor

Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor
Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari

Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari
Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet

Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet
Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro

Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro
Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor

Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor
Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë

Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë
Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari

Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari
ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur

ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur