Natyra Kuçi rrëfen shpresën e Arlinda Zekajt për t’u kthyer te djali

Natyra Kuçi rrëfen shpresën e Arlinda Zekajt për t’u kthyer te djali

Natyra Kuçi, shoqe e Arlinda Zekajt, ka deklaruar se ajo nuk e kishte humbur besimin se do të rikthehej e qetë në shtëpi pranë djalit të saj, pavarësisht kërkesave të përsëritura për ndihmë drejtuar institucioneve.

Gjatë një interviste në Debat Plus, Kuçi tregoi se Arlinda ishte paraqitur disa herë në polici dhe vazhdonte të shpresonte se situata do të ndryshonte për mirë. Sipas saj, kjo shpresë vijoi edhe pas vendimit të gjykatës dhe arrestimit të bashkëshortit të saj.

Të lidhura

None found

Kuçi tha se Arlinda nuk e kishte konsideruar veten të dorëzuar dhe besonte se, pas arrestimit të të shoqit, do të mund të kthehej e qetë në shtëpi pranë djalit. Ajo shtoi se Arlinda shpresonte që bashkëshorti, i cili do të kthehej nga Amerika, do t’ia sillte djalin.

“Linda nuk ka hequr dorë asnjë çast. Ajo nuk zgjodhi të sakrifikohej atë ditë, por besoi se pas arrestimit të burrit do të shkonte e qetë në shtëpinë e saj, te djali. Megjithatë, zinxhiri institucional dështoi t’ia lironte shtëpinë Lindës, të cilën e kishte ndërtuar së bashku me bashkëshortin”, u shpreh Kuçi.


Shtuar 26.10.2026 20:42

Tags: , ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara