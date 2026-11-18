Mëngjesin e sotëm, një aksident rrugor është regjistruar në aksin Shkodër-Koplik, ku janë përplasur dy automjete tip “Mercedes-Benz”.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:30, ndërsa si pasojë e përplasjes kanë mbetur të dëmtuar 6 persona.
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Sipas informacionit paraprak të policisë, të plagosurit janë transportuar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku po marrin ndihmë mjekësore.
Njëri prej tyre, shtetasi D. R., 33-vjeç, ndodhet në gjendje të rëndë, ndërsa pesë personat e tjerë janë jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.