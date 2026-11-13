Dhuna në familje në RMV: 70 për qind më shumë raste të raportuara, mbi 5.500 vepra penale në pesë vjet

Dhuna në familje në RMV: 70 për qind më shumë raste të raportuara, mbi 5.500 vepra penale në pesë vjet

Në dhjetë muajt e parë të vitit 2026, rastet e raportuara të dhunës në familje në Maqedoninë e Veriut u shtuan me 70 për qind. MPB-ja njofton se nga janari në tetor u regjistruan 1.897 ngjarje, kundrejt 1.125 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Lidhur me këto raste u paraqitën 1.450 kallëzime penale dhe u ndërmorën masa për ndjekje penale ndaj 1.521 personave.

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Në harkun e pesë viteve janë evidentuar 5.537 vepra penale dhe 5.890 viktima. Gratë përbëjnë 79 për qind të viktimave, kurse burrat 91 për qind të kryerësve.

Kjo do të thotë se gjatë kësaj periudhe janë regjistruar mesatarisht tri vepra penale dhe të paktën tri viktima në ditë.


Shtuar 13.11.2026 20:40

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