Kosova dhe Turqia diskutojnë bashkëpunimin për ujërat, digat dhe lumenjtë

Kosova dhe Turqia diskutojnë bashkëpunimin për ujërat, digat dhe lumenjtë

Fitore Pacolli, ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, është takuar me ministrin e Bujqësisë së Turqisë, İbrahim Yumaklı. Ata kanë shqyrtuar mundësitë për bashkëpunim në administrimin e ujërave, ngritjen e digave dhe mbrojtjen e lumenjve.

Në një postim në Facebook, Pacolli vlerësoi përvojën turke si të rëndësishme për projektet e planifikuara në Kosovë. Ajo tha se synimi është të sigurohet më shumë ujë dhe që burimet ujore të menaxhohen në mënyrë më të qëndrueshme.

Të lidhura

None found

Pacolli e falënderoi ministrin turk për gatishmërinë e tij për të ofruar ndihmë.


Shtuar 13.11.2026 20:40

Tags: , ,
Strategjia për ish-drejtuesit e UÇK-së, Çitaku dhe Arifi konfirmojnë veprime pa zbuluar hollësitë

Strategjia për ish-drejtuesit e UÇK-së, Çitaku dhe Arifi konfirmojnë veprime pa zbuluar hollësitë
Avni Islami: Takimi me ambasadorin rus tregon qëndrimin e Listës Studentore ndaj Kosovës

Avni Islami: Takimi me ambasadorin rus tregon qëndrimin e Listës Studentore ndaj Kosovës
Mustafa i përgjigjet ashpër Osmanit, tensionet në LDK paralajmërojnë garë të nxehtë të brendshme

Mustafa i përgjigjet ashpër Osmanit, tensionet në LDK paralajmërojnë garë të nxehtë të brendshme
KFOR-i paralajmëron shtim të pranisë ushtarake gjatë ushtrimit në Kampin Vrella

KFOR-i paralajmëron shtim të pranisë ushtarake gjatë ushtrimit në Kampin Vrella
Arlinda Zekaj kërkoi mbrojtje para se të vritej: shkeljet që nxori në pah inspektimi në Pejë

Arlinda Zekaj kërkoi mbrojtje para se të vritej: shkeljet që nxori në pah inspektimi në Pejë
Të martën në Hagë shpallet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në çështjen për administrimin e drejtësisë

Të martën në Hagë shpallet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në çështjen për administrimin e drejtësisë
Punëtorët e KEK-ut njoftojnë protestë në Prishtinë më 19 nëntor

Punëtorët e KEK-ut njoftojnë protestë në Prishtinë më 19 nëntor
Në Beograd, Vergori zhvilloi takim me komandantin e ushtrisë serbe

Në Beograd, Vergori zhvilloi takim me komandantin e ushtrisë serbe
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet