Ramadan Zoto, me shtatë emra në regjistrat grekë, nga përplasja në Sarandë te djegia e lokalit në Ksamil dhe pista e Tiranës

Lokali prej druri “Bumble Bee” në Ksamil, në pronësi të Ramadan Zotos, i njohur edhe si Ramadan Canaj, u dogj plotësisht natën e 29 nëntorit 2025. Hetuesit dyshojnë se zjarri është vënë qëllimisht dhe po shqyrtojnë nëse ngjarja lidhet me përplasjet mes grupeve kriminale në zonën e Sarandës dhe Ksamilit.
Në të njëjtin zinxhir ngjarjesh po analizohen plagosja me armë e Gëzim Hajdarajt dhe Ernest Lamës në korrik 2025, si edhe vrasja me eksploziv e Isuf Jaçajt, babait të Klaus Jaçajt, më 5 tetor 2025. Dyshimi se djegia e biznesit ishte një mesazh hakmarrjeje mbetet pistë hetimore; autorësia dhe lidhja e saj me atentatet e mëparshme nuk janë konfirmuar përfundimisht.
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Dosja sjell në vëmendje edhe të kaluarën e Zotos. Në regjistrat e policisë greke, 43-vjeçari figuron me shtatë emra, gjashtë atësi dhe dhjetë mbiemra. Për të përmenden precedentë për grabitje me armë në Greqi, si dhe dyshime për përfshirje në vrasjen e Pushkin Kuspës, 51 vjeç, në Athinë, në prill 2005. Sipas materialit, personi i quajtur “Cania i Sarandës” dyshohej se e kishte vrarë për hakmarrje.
Më 31 janar 2008, gjatë përpjekjes së policisë greke për ta arrestuar, ai shkëmbeu zjarr me efektivët; arrestimi i tij u arrit në fund të shkurtit të po atij viti. Në maj 2019, pas daljes nga burgu, policia tentoi ta ndalonte në rrugën “Patisia” të Athinës, ndërsa drejtonte një “Smart”. Zoto u largua me shpejtësi derisa automjeti u përplas, por më pas u kap bashkë me një tjetër shqiptar. Efektivët gjetën një pistoletë, një thikë dhe 5 gramë kokainë. Makina kishte targa të falsifikuara dhe rezultonte e vjedhur më 11 tetor 2018 në Notia Proastia. Në kërkim u shpall edhe vëllai i tij, Erjon Canaj, atëherë 35 vjeç.
Në Shqipëri, Zoto u akuzua në dhjetor 2022 për dhunimin e rojës së spitalit të Sarandës. Në shkurt 2024 u arrestua në banesë, ku iu gjetën dy pistoleta, por Gjykata e Sarandës e shpalli të pafajshëm për këtë çështje më 29 prill 2025. Emri i tij u shfaq sërish në hetime pas plagosjes së dy të rinjve në lokalin “Kozi Bistro” më 17 korrik 2025.
Ngjarja në “Kozi Bistro”, pranë stadiumit të Sarandës, është dokumentuar nga kamerat e sigurisë. Sipas dosjes së siguruar nga emisioni “Në Shënjestër”, në orën 14:57 në lokal hynë Ramadan Zoto dhe Artan Murtaj. Zoto, i përshkruar me trup mesatar, pak të bëshëm dhe flokë të qethur pothuajse zero, u ul në një tavolinë pranë hyrjes, përballë vetratave; Murtaj përshkruhet si trupgjatë.
Afërsisht një minutë më vonë mbërritën Erjon Canaj dhe Klaus Jaçaj, i cili mbante një marsup në qafë. Ata zunë vend jashtë lokalit, ku ndodheshin edhe klientë të tjerë, përfshirë gra e fëmijë që po drekonin. Në orën 14:59 hyri edhe K. V., i cili u ul me Zoton dhe Murtajn. Pas tij erdhën Gëzim Hajdaraj dhe Ernest Lama dhe u vendosën në tavolinën e fundit, në cep të verandës. Hajdaraj mbante krahëqafë një çantë gri në të zezë, ndërsa Lama, me trup mesatar e pak të bëshëm, kishte një kapele me strehë të rrumbullakët dhe një marsup.
Hajdaraj dhe Lama banonin në Kamëz, por atë ditë ndodheshin në Sarandë. Të dy ishin ndaluar më parë nga policia për kundërshtim të forcave të rendit në rrugën “Skënderbeu” të këtij qyteti, më 8 janar 2025, dhe më pas ishin lënë të lirë. Materiali i përshkruan si miq të Ervis Lamit, për të cilin thuhet se kishte fituar ndikim në botën e krimit dhe po kërkonte ta shtrinte atë edhe në Sarandë, ku kishte nisur përplasjet me persona mes të cilëve përmendet Zoto.
Para konfliktit, K. V. la çantën e vet mbi tavolinën ku ndodheshin Zoto dhe Murtaj dhe shkoi në një pjesë të lokalit që nuk mbulohej nga kamerat. Roli i tij në ngjarje mbetet i paqartë, ndonëse lëvizjet e tij para dhe pas të shtënave janë cilësuar të dyshimta në material.
Sipas pamjeve të analizuara nga hetuesit, Zoto dhe Murtaj u ngritën nga tavolina sapo vunë re dy të sapoardhurit. Zoto nxori nga brezi një armë në dukje pistoletë dhe, i shoqëruar nga Murtaj, shkoi në verandë, përballë Hajdarajt dhe Lamës. Kamerat fiksuan edhe lëvizjen e Erjon Canajt dhe Klaus Jaçajt. Nuk dihet çfarë u tha Zoto dy personave në tavolinë.
Dosja përshkruan se Ernest Lama u ngrit në këmbë dhe Zoto qëlloi në drejtim të tij. Lama u përkul për t’iu shmangur plumbave, por u plagos në këmbë. Zoto më pas drejtoi armën nga Gëzim Hajdaraj, i cili u ngrit për t’u larguar. Sipas hetuesve, e qëlloi në dukje dy herë, duke e lënë të rrëzuar në trotuarin e verandës, dhe më pas e ktheu pistoletën sërish nga Lama.
Në përplasje u përfshi edhe Artan Murtaj. Pamjet, sipas dosjes, tregojnë se ai ndoqi Lamën ndërsa i plagosuri përpiqej të largohej, e arriti dhe e goditi me grusht pas kokës e më pas me shkelm në pjesën e pasme të trupit. Murtaj pastaj doli nga fushëpamja e kamerave.
Erjon Canaj dhe Klaus Jaçaj iu afruan Zotos gjatë incidentit. Jaçaj shfaqet me dorën në pjesën e pasme të pantallonave, çka në material ngre dyshimin se mund të kishte armë, por pamjet nuk tregojnë që ai ta ketë nxjerrë ndonjëherë. Ai e kapi Zoton me duar; më pas të dy shkuan për pak çaste në zonën e tualeteve ose magazinave, ku më parë kishte hyrë K. V.
Kur dolën, Zoto mbante ende pistoletën në dorë. Ai kaloi pranë vendit ku ishte shtrirë Hajdaraj dhe u largua në këmbë përgjatë trotuarit drejt stadiumit, derisa humbi nga pamja. Në të njëjtin drejtim ikën edhe Jaçaj e Murtaj. Erjon Canaj veshi fillimisht shapkat brenda lokalit dhe më pas ndoqi rrugën e tyre.
Pas largimit të grupit, Hajdaraj u zvarrit drejt trotuarit për të kërkuar ndihmë. Rreth orës 15:00 pranë tij shkuan një burrë afërsisht 30 vjeç dhe një grua 50–60 vjeçe. I plagosuri hoqi marsupin, ia dha gruas, ndërsa ajo ia kaloi burrit, i cili e vendosi çantën mbi një tabaka në banakun e lokalit. Burri ishte kamarieri Angjelo Marga; gruaja ishte punonjësja e lokalit Agathulla Gurma, nëna e pronarit.
Gurma u tha hetuesve se ndodhej pranë picerisë dhe kuzhinës kur pa të plagosurin në tokë. Sipas saj, ai i kërkoi të thërriste ambulancën dhe të merrte çantën. Ajo deklaroi se ia dorëzoi Margës dhe se nuk njihte as të plagosurin, as personat që e kishin qëlluar, pasi kishte qenë larg vendit ku ndodhi përplasja.
Edhe Marga përshkroi sa shpejt kishte ndodhur gjithçka: dy personat ishin ulur, por ai nuk kishte arritur ende t’u merrte porosinë. Ndërsa merrej me porositë dhe kamarieri tjetër ishte te piceria, dëgjoi një britmë dhe shkrepjen e armës. Ai dhe banakierja u futën në kuzhinë e mbyllën derën nga brenda. Aty dëgjuan njerëz që përpiqeshin të hapnin derën e tualetit. Kur zhurmat pushuan, dolën, panë të plagosurin pranë hyrjes, morën disa shishe ujë dhe pritën ambulancën. Marga tha se ishte i traumatizuar dhe nuk e mbante mend nëse çantën mbi banak e kishte lënë ai apo Gurma.
Pas të shtënave, kamerat regjistruan edhe K. V. duke dalë nga zona e tualeteve ose magazinës. Fillimisht ai u drejtua nga stadiumi, pastaj u kthye, mori çantën që kishte lënë mbi tavolinën e Zotos dhe u largua përsëri.
Oficerët e komisariatit të Sarandës mbërritën në vendngjarje pas njoftimit nga Salla Operative. Njoftimi i 17 korrikut 2025 fliste për të shtëna në “Kozi Bistro”, pranë rrethrrotullimit të stadiumit në lagjen nr. 4, dhe për një person të dërguar në urgjencën e spitalit “Petro Nako”. Gjatë këqyrjes, grupi hetimor konstatoi njolla të ngjashme me gjakun në trotuar, në anën jugore, 1,9 metra larg lokalit. Në dysheme u gjet një gëzhojë e ngjashme me ato të fishekëve luftarakë, ndërsa u sekuestruan edhe dy fishekë të tjerë.
Kontrolli i çantës që Hajdaraj kishte dorëzuar zbuloi një pistoletë “Pietro Beretta Gondone VT”, “Made in Italy”. Në krehër ndodheshin nëntë fishekë të pagoditur. Brenda çantës së markës “Luis Vutton” u gjetën gjithashtu një kartë identiteti me gjeneralitetet Gëzim Hajdaraj dhe një kartë e plastifikuar me emrin Gëzim Muja. Gjetja e armës tregonte se edhe pala e të plagosurve kishte mbërritur e armatosur në lokal.
Pas ngjarjes, policia shpalli në kërkim Ramadan Zoton, Klaus Jaçajn, Artan Murtajn dhe Erjon Canajn. Murtaj u dorëzua më 19 korrik 2025, dy ditë pas përplasjes. Në orën 23:30 të asaj date u ekzekutua ndaj tij urdhri i ndalimit i prokurorit, për shkak të dyshimeve për “Moskallëzim të krimit” dhe “Përkrahje të autorit të krimit”, si edhe rrezikut të largimit. Sipas policisë gjyqësore, provat krijonin dyshime të arsyeshme se Murtaj dhe Jaçaj kishin ndihmuar autorët e dyshuar të largoheshin e të fshiheshin për t’iu shmangur hetimit.
Klaus Jaçaj u arrestua nga policia e Sarandës më 24 korrik, një javë pas incidentit. Materiali hetimor thotë se ai jo vetëm kishte qenë në lokal pranë Zotos, por më pas e kishte strehuar në shtëpinë e vet dhe i kishte mundësuar largimin drejt Korçës. Zoto u arrestua në Korçë më 22 gusht 2025, rreth një muaj pas plagosjes.
Zoto pretendoi se ishte ndier i kërcënuar dhe se përplasja nuk kishte qenë e planifikuar. Sipas mbrojtjes së tij, Hajdaraj dhe Lama kishin ardhur në kafenenë ku ai ndodhej me bashkëshorten dhe fëmijët e mitur dhe e kishin kërcënuar haptazi me armë. Avokatët e paraqitën veprimin e tij si vetëmbrojtje dhe kërkuan që çështja të mos cilësohej “vrasje e mbetur në tentativë”, duke e quajtur këtë akuzë të nxituar, të pambështetur dhe tendencioze.
Mbrojtja e lidhi konfliktin edhe me mosmarrëveshje të zgjatura për zona bregdetare që, sipas saj, ishin poseduar më parë nga Zoto dhe familjarët e tij. Në dosje përmenden kallëzime të shumta të bëra prej tyre. Sipas këtij qëndrimi, Zoto nuk ishte nismëtari i dhunës, por njëra palë e një mosmarrëveshjeje që kishte përshkallëzuar nga mungesa e zgjidhjes institucionale.
Pas përplasjes në “Kozi Bistro”, makina e Klaus Jaçajt u shkatërrua nga një shpërthim ndërsa ishte e parkuar në Sarandë. Materiali e vendos ngjarjen më 22 korrik 2025 dhe përshkruan një person me maskë silikoni që vendosi eksplozivin. Njoftimi i Policisë së Sarandës, ndërkaq, e daton shpërthimin rreth orës 23:50 të 21 korrikut 2025, në lagjen nr. 3. Sipas policisë, pati vetëm dëme materiale dhe automjeti ishte në pronësi të 31-vjeçarit Jaçaj, atëherë në kërkim për “Përkrahje të autorit të krimit” lidhur me plagosjen e 17 korrikut.
Kur Jaçaj ndodhej në arrati, atij ose familjarëve të tij iu dërgua edhe një kërcënim. Në mesazhin e cituar në material i kërkohej të dorëzonte Ramadan Canajn, përndryshe kërcënohej me vrasjen e tij dhe të familjarëve. Dyshohej se mesazhi vinte nga persona pranë të plagosurve në “Kozi Bistro”.
I ati, Isuf Jaçaj, ishte përpjekur ta bindte Klausin të vetëdorëzohej. Në një komunikim të përmendur në dosje, ai i thoshte të birit se duhej të paraqitej në polici për përkrahjen e autorit të krimit; në të kundërt, do ta gjente vetë vendin ku fshihej dhe do ta dorëzonte. Ai i kujtonte gjithashtu se dy të rinj ishin plagosur.
Më 5 tetor 2025, Isuf Jaçaj u vra në Sarandë nga shpërthimi i një sasie eksplozivi të vendosur poshtë makinës së tij. Automjeti mori flakë dhe 58-vjeçari, i mbetur brenda, nuk mbijetoi. Ekspertët konstatuan një sasi të konsiderueshme tritoli. Vitet e fundit ai punonte në turizëm, duke transportuar me skaf vizitorë drejt destinacioneve të bregdetit të Sarandës. Hetuesit po shqyrtojnë nëse vrasja e tij lidhet me përplasjen ku ishte përfshirë i biri.
Ngjarja tjetër që po vlerësohet në këtë kontekst është djegia e “Bumble Bee”. Lokali në Ksamil u shkrumbua më 29 nëntor 2025, ndërsa Zoto ndodhej në burg. Në material thuhet se vëllai i tij, Erjon Canaj, vazhdonte të ishte në arrati që prej përplasjes së 17 korrikut. Dyshimi se zjarri ishte një mesazh për Zoton nuk përbën ende një përfundim hetimor.
Dosja trajton veçmas edhe vrasjen e Artan Murtajt, të njohur si “Tani i Ruzhdiut”. Pamjet e përshkruara tregojnë 44-vjeçarin teksa del në mëngjes nga një lokal pas një kafeje dhe, pak metra më tej, përballet me një person të veshur si motorist, me skafandër në kokë, që i drejton pistoletën dhe hap zjarr. Ngjarja vendoset rreth orës 10:00, në zonën e ish-Agjencisë, vetëm 100 metra larg komisariatit të Sarandës. Në pjesë të ndryshme të materialit data e vrasjes paraqitet si “20 Shtator 202” dhe si 20 shtator 2026.
Murtaj u përpoq të largohej në këmbë drejt rrugës kryesore edhe pasi u godit nga plumbat. Autori e ndoqi me dy armë në duar, ndërsa pas tyre lëvizte një motorist i dytë, i veshur gjithashtu me të zeza. Në dalje të rrugicës, atentatori e arriti dhe e qëlloi disa herë të tjera në trup e në kokë. Më pas hipi në pjesën e pasme të motorit dhe u largua. Nga të shtënat u plagos edhe një kalimtar i rastit. Në vendngjarje u gjetën 13 gëzhoja të kalibrit 9 milimetra dhe u morën në pyetje 20 persona.
Murtaj sapo kishte dalë nga qelia pas arrestimit në lidhje me plagosjen e Hajdarajt dhe Lamës. Materiali e përshkruan si pjesëtar të rëndësishëm të grupit të Zotos dhe e lidh vrasjen e tij, në nivel dyshimi, me serinë e goditjeve që pasuan përplasjen e 17 korrikut. Në të njëjtin kontekst përmenden interesat për territor, prona bregdetare, linja të transportit detar dhe lëndë narkotike, si edhe atentatet, shpërthimet e zhdukjet misterioze që kanë tronditur Sarandën gjatë viteve të fundit.
Një nga pistat e policisë është se goditjet ndaj grupit të Ramadan Zotos mund të vijnë nga një grup kriminal me bazë në Tiranë. Në material përmendet një person me precedentë penalë, ndikim ekonomik dhe lidhje të konsiderueshme, për të cilin organet ligjzbatuese dyshojnë se është fuqizuar vitet e fundit. Sipas vlerësimit të cituar në dosje, fuqia ekonomike, lidhjet dhe aftësia e tij goditëse mund të kenë tejkaluar edhe ato të Vis Martinajt, i zhdukur në gusht 2022.
Kjo mbetet vetëm një pistë. Hetimet nuk kanë përcaktuar përfundimisht kush e dogji lokalin në Ksamil dhe as nëse djegia, vrasja e Isuf Jaçajt dhe atentati ndaj Artan Murtajt kanë të njëjtët porositës. Përplasja e armatosur në “Kozi Bistro” është pika nga e cila hetuesit po shqyrtojnë lidhjet e mundshme mes këtyre ngjarjeve në Sarandë dhe Ksamil.