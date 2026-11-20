Hykmete Bajrami, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka shprehur kritika ndaj vendimit të Kuvendit për miratimin e masave emergjente në sektorin e furnizimit me energji elektrike, duke paralajmëruar se këto masa mund të sjellin reduktime gjatë 60 ditëve në vijim.
Në një postim në Facebook, ajo ka thënë se vendimi i miratuar pas mesnate nga deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje nuk përmirëson gjendjen e furnizimit me energji, por përkundrazi u siguron mbrojtje kompanive të furnizimit dhe shpërndarjes nga paditë e mundshme për dëmet që vijnë nga ndërprerjet.
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Ajo ka shkruar se “tani, për 60 ditë, energjia mund të ndërpritet në çdo kohë dhe në çdo vend, sepse Kuvendi e lejon këtë me vendim. Pra, ky vendim nuk e përmirëson furnizimin me energji, por e mbron KEDS/KESCO-n nga paditë e mundshme për dëmet që po shkaktohen nga ndërprerjet e energjisë elektrike”.
Bajrami ka vënë në dukje se vendimi e detyron ndërmarrjen “Ibër-Lepenci” të prodhojë energji elektrike për konsumatorët që kanë të drejtë shërbimi universal, por ka shprehur dyshime nëse ky veprim do të përmirësojë realisht furnizimin.
“Po, vendimi e detyron edhe Ibër-Lepencin të prodhojë energji për Shërbimin Universal, por kapaciteti i tij i instaluar është vetëm rreth 30 MW. Tani mendoni vetë se sa mund të përmirësohet gjendja me 30 MW”, ka deklaruar ajo.
Sipas saj, masat emergjente do të përdoren për të justifikuar reduktimet, për të blerë energji elektrike duke anashkaluar rregullat e prokurimit publik, si dhe për të kontraktuar kompani për investime dhe remonte në Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) pa ndjekur procedurat e zakonshme të prokurimit.
Ajo ka rikujtuar se masat emergjente në sektorin e energjisë ishin shpallur për herë të parë më 21 dhjetor 2021, dhe ka kritikuar Qeverinë që, sipas saj, vazhdon të mbështetet në masa të tilla edhe pas gati pesë vjetësh.
Bajrami ka listuar një sërë problemesh që, sipas saj, vazhdojnë të rëndojnë sektorin energjetik, duke përfshirë mungesën e kontratave afatgjata për blerjen e energjisë, dështimet në remonte, moszbatimin e Strategjisë së Energjisë dhe mungesën e kapaciteteve të reja prodhuese.
Sipas deputetes opozitare, ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese është e vetmja zgjidhje për të parandaluar thellimin e krizës energjetike.
“Jemi vonë, por nëse nuk fillojmë, kriza vetëm do të thellohet. Shumë shpejt do të arrijmë në pikën ku as qytetarët e as buxheti i Kosovës nuk do të mund t’i përballojnë faturat e energjisë”, ka paralajmëruar ajo.
Pas mesnate, Kuvendi i Kosovës miratoi me 61 vota pro vendimin e Qeverisë për vendosjen e masave emergjente në furnizimin me energji elektrike, të cilat do të qëndrojnë në fuqi për 60 ditë.
Ndër të tjera, vendimi parashikon angazhimin e ndërmarrjes “Ibër-Lepenci” për prodhimin e energjisë nga Ujmani dhe krijimin e një Komiteti Teknik Emergjent.
Pretendimet e Bajramit për pasojat ligjore të vendimit dhe mundësinë e anashkalimit të procedurave të prokurimit janë qëndrime të saj, të cilat nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.