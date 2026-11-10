Christy McCormick propozohet si ambasadore e SHBA-së në Maqedoninë e Veriut

Christy McCormick, nga Kalifornia, është propozuar të përfaqësojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë së Veriut si ambasadore e jashtëzakonshme dhe fuqiplotë. Propozimi i saj duhet të marrë miratimin e Senatit deri në fund të dhjetorit. Juristja amerikane ka përvojë shumëvjeçare në administratën federale, në mbrojtjen e të drejtave të votimit, në organizimin e mbikëqyrjen e zgjedhjeve dhe në forcimin e sundimit të ligjit. Ajo ka mbajtur poste në Departamentin amerikan të Drejtësisë, Komisionin Amerikan për Asistencë Zgjedhore dhe Ambasadën e SHBA-së në Irak.
Pas nominimit nga presidenti i atëhershëm Barack Obama, Senati amerikan e konfirmoi McCormick me pëlqim unanim më 16 dhjetor 2014 për të shërbyer në Komisionin Amerikan për Asistencë Zgjedhore (Election Assistance Commission – EAC). Në këtë institucion, ajo e ka drejtuar dy herë Komisionin. Sipas biografisë së saj zyrtare, McCormick është edhe zyrtarja federale e caktuar për Komitetin për Zhvillimin e Udhëzimeve Teknike.
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Në Komision, McCormick drejtoi ristrukturimin e institucionit pas disa vitesh funksionimi pa komisionerë. Ajo organizoi samitin e parë për të dhënat zgjedhore dhe të parin për qasjen e barabartë në zgjedhje, ku vëmendje e veçantë iu kushtua çështjeve gjuhësore. Puna e saj përfshiu takime me votues e ligjvënës në të gjithë Shtetet e Bashkuara, si edhe vëzhgimin e proceseve zgjedhore në pothuajse çdo shtet amerikan.
Gjatë viteve 2009–2010, me vendim të zëvendësprokurorit të përgjithshëm amerikan, McCormick punoi në Ambasadën e SHBA-së në Bagdad si këshilltare e lartë juridike dhe ushtruese e detyrës së zëvendëskoordinatores për sundimin e ligjit. Në rolin e ekspertes amerikane për zgjedhjet, ajo mbikëqyri procesin zgjedhor kombëtar në Irak, përfshirë një rinumërim të gjerë të votave. McCormick mori pjesë gjithashtu në shumë nisma amerikane dhe të forcave të koalicionit ndërkombëtar për forcimin e sundimit të ligjit dhe të institucioneve juridike irakiane.
Nga viti 2006 deri në emërimin e saj në Komisionin Amerikan për Asistencë Zgjedhore, ajo ishte avokate e lartë në Seksionin për të Drejtat e Votimit të Divizionit për të Drejtat Civile, pranë Departamentit amerikan të Drejtësisë. Atje u mor me ndjekjen juridike të shkeljeve të dispozitave federale kundër diskriminimit në zgjedhje. Në përvojën e saj përfshihen edhe çështje të të drejtave kushtetuese, barazisë para ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave civile.
Para se të punonte në Departamentin e Drejtësisë, McCormick ishte bashkëpunëtore juridike e gjyqtares Elizabeth A. McClanahan në Gjykatën e Apelit të Virxhinias, nga viti 2003 deri në vitin 2006. Më herët, nga viti 2001 deri në vitin 2003, ajo shërbeu në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Virxhinias si ndihmësprokurore e përgjithshme dhe asistente e përfaqësuesit kryesor juridik të shtetit.
Gjatë kësaj periudhe, McCormick ishte pjesë e ekipeve juridike që përfaqësuan shtetin në Gjykatën Supreme të SHBA-së, ndër të tjera në çështjet Black v. Virginia dhe Hicks v. Virginia. Këto çështje trajtonin dispozita penale dhe sfida kushtetuese të lidhura me Amendamentin e Parë të Kushtetutës amerikane. Ajo punoi edhe në çështje të shqyrtuara nga Gjykata Federale e Apelit për Qarkun e Katërt. Hapat e parë në profesion i hodhi si bashkëpunëtore e gjyqtarëve në Gjykatën e Qarkut të Shtatë Gjyqësor të Virxhinias, ku punoi nga viti 1999 deri në vitin 2001.
Përvoja e McCormick shtrihet në fushat e zgjedhjeve, të drejtave civile, zbatimit të ligjit dhe funksionimit të institucioneve demokratike. Puna në Irak dhe angazhimet në institucionet federale amerikane janë pjesë të rëndësishme të karrierës së saj përpara propozimit për të përfaqësuar Shtetet e Bashkuara në Shkup.