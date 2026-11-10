Pas 15 vjetësh pritjeje, familja e Diana Kastratit kërkon zbardhjen e vrasjes

Pesëmbëdhjetë vjet pas vrasjes së Diana Kastratit, në Gjykatën Themelore në Prishtinë ka nisur procesi ndaj të akuzuarit Adnan Jashari. Avokatja e familjes, Miranda Haxhiu, dhe babai i 27-vjeçares, Gëzim Kastrati, kërkojnë që vrasja të zbardhet dhe të vihet drejtësi.
Pas seancës, Haxhiu u tha mediave se gjykimi ka nisur me vonesë, por familja pret drejtësi nga institucionet e Republikës së Kosovës. Ajo tha se i ka ofruar familjes mbështetje profesionale dhe se do të ndjekë çdo hap të procedurës. Sipas saj, vrasja ka sjellë dhimbje jo vetëm për të afërmit e Dianës, por edhe për familjet e viktimave të tjera që përballen me raste dhune, të cilat, siç u shpreh ajo, po shtohen në Kosovë. Meqë gjykimi po mbahet në mungesë të të pandehurit, avokatja kërkoi që institucionet të sigurojnë praninë e tij.
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Gëzim Kastrati tha se familja shpreson që çështja të marrë përfundimin e merituar. Ai e përshkroi pritjen 15-vjeçare si një periudhë vuajtjesh për familjen, shoqërinë, njerëzit në vendin e punës dhe të gjithë ata që janë prekur nga rasti. Në fjalën e tij përmendi edhe mediat e institucionet prej të cilave pritet drejtësi.
Duke folur për vrasjet e grave në Kosovë, Kastrati shprehu solidaritet me familjen e Arlinda Zekës. Ai tha se nuk dëshiron të krahasojë viktimat apo të kufizojë vëmendjen vetëm te tetë rastet e këtij viti, ndërsa iu referua shifrave «73 apo 67» për periudhën prej vitit 2010. Sipas tij, duhen trajtuar edhe rastet e tjera dhe nuk duhet lënë mënjanë përgjegjësia e zyrtarëve, neglizhenca e të cilëve, siç tha, ka ndikuar në këto ngjarje.
Babai i Dianës tregoi se familja mori njoftimin për gjykimin para një muaji. Ai tha se kishte kërkuar të fliste për këtë çështje gjashtë muaj përpara vrasjes së vajzës dhe se e kishte ngritur zërin sërish pas ngjarjes, në vitin 2011. Sipas tij, në atë kohë, kur nuk ekzistonte Pallati i Drejtësisë dhe vepronin institucione të tjera, askush nuk e pranoi për të folur e për të kërkuar zgjidhje. Ai theksoi se familja nuk do të ndalet së kërkuari përgjegjësi, ndërsa shprehu shpresën që rasti të marrë fund.
Jashari akuzohet për vrasjen e ish-bashkëshortes së tij, Diana Kastrati. Ajo u vra në Prishtinë më 18 maj 2011, në moshën 27-vjeçare, ndërsa po shkonte në fakultet.
Prokuroria Themelore në Prishtinë ngriti aktakuzë ndaj Jasharit për vrasje të rëndë më 22 tetor 2026. I akuzuari është në arrati dhe po gjykohet në mungesë.