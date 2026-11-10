Thirrja e tifozit të vogël për “diktatorin” e bën Mbappen të qeshë; pamjet përhapen me shpejtësi

Thirrja e tifozit të vogël për “diktatorin” e bën Mbappen të qeshë; pamjet përhapen me shpejtësi

Kylian Mbappe u kthye në vendlindje për t’iu bashkuar Kombëtares së Francës në grumbullimin ndërkombëtar. Sulmuesi i Real Madridit u stërvit të hënën me “Gjelat”, mes një atmosfere entuziaste.

Vëmendja u zhvendos te një fëmijë në turmë ndërsa Mbappe po bënte fotografi me një tifoz të vogël. Fëmija thirri disa herë në drejtim të tij: “Ka ardhur diktatori”.

Të lidhura

None found

Mbappe reagoi menjëherë duke buzëqeshur. Ai e mori shakanë me sportivitet dhe qeshi bashkë me të pranishmit, pa treguar pakënaqësi.

Pamjet e episodit u transmetuan nga disa rrjete televizive franceze dhe reagimi i futbollistit u bë viral.

Thirrja e fëmijës solli sërish në vëmendje nofkën “diktatori”, që kohët e fundit i është vënë Mbappes dhe ka shkaktuar tensione diplomatike e mediatike me Kinën. Këtë herë, ajo u përdor në një çast spontan e gazmor.

Ngjarja tregoi atmosferën e çlirët në kampin francez, ku skuadra po përgatitet për dy ndeshjet e ardhshme të Ligës së Kombeve të UEFA-s, kundër Italisë dhe Turqisë.


Shtuar 10.11.2026 11:18

Tags: ,
Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet