Agjencia për Siguri Kombëtare (ASK) dhe Byroja për Siguri Publike (BSP), në varësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Inteligjencës së Greqisë dhe shërbime të tjera partnere, kanë identifikuar në Maqedoni një rrjet proksi të lidhur me një shtetas iranian. Sipas njoftimit të përbashkët, pjesëtarët e këtij rrjeti kishin nisur përgatitjet logjistike për realizimin e një akti terrorist, konkretisht për një atentat ndaj një personi në Greqi.
Veprimtaria e dyshimtë, e koordinuar me shërbimet e huaja partnere, kishte nisur që në fillim të vitit 2026. Për zbulimin e rrjetit janë përdorur metoda operative-teknike dhe analiza të të dhënave.
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Hetimet e kanë lidhur këtë strukturë me shtetasin iranian Edris Jahangiri Mavaneh (Edris Jahangiri Mavaneh), i cili është identifikuar si person me lidhje me aktorë të tjerë proksi të shërbimeve iraniane të sigurisë dhe inteligjencës. Mes këtyre personave përmendet edhe bosi i drogës, Naji Sharifi Zindashti (Naji Sharifi Zindashti).
Autoritetet bëjnë të ditur se në rrjet janë përfshirë persona që kanë lidhje me struktura kriminale në vend. Me udhëzime të drejtpërdrejta nga shtetasi iranian, ata dyshohet se kanë kryer veprime përgatitore me natyrë logjistike, me synim realizimin e atentatit në Greqi.
Shkëmbimi i informacionit me shërbimet partnere ka ndihmuar në zbardhjen e mënyrës së funksionimit të rrjetit. Sipas të dhënave të mbledhura, anëtarët e tij zhvillonin takime konspirative në territoret e vendeve të treta, përfshirë Iranin. Këto të dhëna kanë konfirmuar gjithashtu lidhjet me shtetasin iranian, i cili konsiderohet si personi kryesor pas planit terrorist.
ASK dhe BSP vlerësojnë se kjo skemë përputhet me përpjekjet e shërbimeve iraniane të inteligjencës për të maskuar aktivitetet e tyre duke përdorur rrjete kriminale proksi në vende të treta, mes të cilave edhe Maqedonia.
Si pjesë e vlerësimit të situatës së sigurisë, autoritetet kujtojnë se gjatë periudhës së kaluar disa vende janë përballur me kërcënime dhe sulme terroriste të kryera nga aktorë proksi iranianë.
ASK dhe BSP deklarojnë se do të vijojnë përpjekjet për zbulimin dhe parandalimin e kërcënimeve të mundshme terroriste që mund të realizohen përmes elementeve proksi nga Irani, si dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë pjesë e rrjeteve të tilla.