Arrestohen 10 drejtues automjetesh për drejtim të pakujdesshëm, shtatë prej tyre pa provim të vozitjes

Arrestohen 10 drejtues automjetesh për drejtim të pakujdesshëm, shtatë prej tyre pa provim të vozitjes

MPB Maqedoni njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit, policia ka privuar nga liria 10 drejtues automjetesh në lokacione të ndryshme të vendit. Ata dyshohen për veprën penale „drejtim i pakujdesshëm i automjetit“, të parashikuar në nenin 297-a të Kodit Penal.

Shtatë prej të ndaluarve drejtonin automjet pa e dhënë provimin e vozitjes: një 17-vjeçar nga Shkupi, R.Xh. (27) nga fsh. Krushopek në rrethinën e Shkupit, një 16-vjeçar nga Negotina, A.M. (32) nga Çashka, B.M. (45) nga Berova, M.K. (20) nga fsh. Drasllajcë në rrethinën e Strugës dhe B.S. (39) nga fsh. Obrshani, Komuna e Krivogashtanit.

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Dy të tjerë, J.B. (23) nga fsh. Tremnik në rrethinën e Negotinës dhe Z.J. (55) nga Shkupi, u kapën duke drejtuar automjetin megjithëse ndaj tyre ishte në fuqi masa e ndalimit të drejtimit. A.C. (55) nga Prilepi, ndërkaq, drejtonte automjetin nën ndikimin e alkoolit.

Sipas MPB-së, pas dokumentimit të plotë të rasteve do të paraqiten kallëzimet përkatëse penale. Ministria u bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion të respektojnë rregullat, të mos drejtojnë automjet pa e dhënë provimin e vozitjes, kur kanë masë ndalimi në fuqi ose kur janë nën ndikimin e alkoolit, si dhe të kontribuojnë së bashku për një komunikacion më të sigurt.


Shtuar 13.11.2026 17:51

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