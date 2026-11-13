Ramadani kritikon shpenzimet për importin e rrymës: Me 1 miliard euro mund të ndërtohej një termocentral

Në seancën plenare të Kuvendit, deputeti i Aleancës Burim Ramadani kritikoi Qeverinë e Kosovës për gjendjen në sektorin e energjisë. Sipas tij, planifikimi i pamjaftueshëm, investimet e vonuara dhe objektivat e parealizuara kanë pasoja të drejtpërdrejta për ekonominë dhe shpenzimet e qytetarëve.
Ramadani tha se, nga viti 2021 deri në tetor 2026, Kosova ka shpenzuar mbi 1 miliard e 55 milionë euro për blerjen e energjisë elektrike. Ai ngriti pyetjen pse, në vend të kësaj varësie nga importi, nuk është ndërtuar një termocentral i ri.
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Duke iu referuar kësaj periudhe si 5 vjet e 10 muaj, si dhe si 5 vjet e gjysmë, deputeti u shpreh se rryma është blerë në sasi të mëdha dhe me çmim të lartë. Në fjalën e tij, shumën e përshkroi edhe si pak më pak se 1 miliard e 55 milionë euro, ndërsa tha se me rreth 1 miliard euro pothuajse mund të ndërtohej një termocentral i ri. Sipas Ramadanit, ndër vendimet e para të Qeverisë pas ardhjes në pushtet ishte mbyllja e projektit për një termocentral të ri, çka, sipas tij, kufizoi mundësinë e prodhimit të mjaftueshëm të energjisë në Kosovë dhe shtoi nevojën për importe.
Ai kërkoi që Qeveria të japë llogari për problemet në energjetikë. Ramadani theksoi se mbështetja te importi e lë Kosovën të ekspozuar ndaj ndryshimeve të çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe rajonale, ndërsa pasiguria energjetike dhe rritja e shpenzimeve familjare rëndojnë mbi qytetarët.
Deputeti kërkoi sqarime për masat e ndërmarra për shtimin e prodhimit vendor, modernizimin e kapaciteteve ekzistuese dhe krijimin e burimeve të reja e të qëndrueshme të energjisë. Ai tha se ministria përgjegjëse duhet të përgjigjet për vonesat e projekteve dhe të tregojë çfarë do të bëjë sivjet që të mos përsëriten të njëjtat probleme, veçanërisht përpara dimrit të vështirë që, sipas tij, po vjen.
Në debatin për energjetikën foli edhe deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Taulant Kelmendi. Ai vuri në pikëpyetje mbrojtjen e interesit publik gjatë privatizimit të shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike dhe tha se partitë që e mbështetën atë proces duhet të japin përgjigje para qytetarëve.
Kelmendi rikujtoi se vendimi për privatizimin u mor në vitin 2008, procesi u përmbyll në vjeshtën e vitit 2012 dhe hyri në fuqi në pranverën e vitit 2013. Sipas tij, oferta fituese për KEDS-in ishte 26.3 milionë euro, ndërkohë që në KEK ishin investuar rreth 180 milionë euro nga paslufta deri në privatizim. Ai tha se Lëvizja Vetëvendosje, ekspertët dhe shoqëria civile kishin ngritur atëherë shqetësime për mungesën e të dhënave mbi vlerën e pasurisë që po shitej. Për Kelmendin, mbetet e hapur pyetja se si mund të mbrohej interesi publik kur qytetarët dhe përfaqësuesit e tyre nuk e dinin vlerën e saj.
Kelmendi foli gjithashtu për përgjegjësitë e operatorëve privatë në furnizimin me energji. Lidhur me pretendimet për blerje të rrymës nga EFT-ja, ai kërkoi prova konkrete dhe tha se, gjatë qeverisjes së tyre, asnjë kompani publike nuk ka blerë energji nga ajo kompani. Ai e cilësoi EFT-në si kompani shumë të keqe dhe kujtoi se Lëvizja Vetëvendosje, përfaqësuesit e saj politikë, deputetët dhe Komiteti Profesional për Energjetikën e kanë quajtur aktor të mafisë energjetike.
Sipas Kelmendit, akuzat për blerje publike të energjisë duhet të shoqërohen me kontrata, të dhëna për shitjet dhe pagesa të identifikuara. Ai shtoi se përmendja e emrit të një tregtari në ankandet ndërkufitare nuk dëshmon që energjia është ndalur në Kosovë.
Në vazhdim të seancës, deputetët kanë në rend dite edhe shqyrtimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, të njohur si Ligji për Specialen.