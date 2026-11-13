Armë pa leje në një banesë në Vallandovë, ndalohet 56-vjeçari

Armë pa leje në një banesë në Vallandovë, ndalohet 56-vjeçari

Një 56-vjeçar është ndaluar pas një bastisjeje në shtëpinë e tij në fshatin Prsten, në rajonin e Vallandovës, ku policia gjeti armë dhe municion, njoftoi MPB.

Sipas njoftimit, më 12.11.2026, oficerët e Stacionit Policor të Strumicës – Stacioni Policor i Vallandovës privuan nga liria A.A. (56), banor i fshatit. Kontrolli në banesën e tij u krye me urdhër gjykate. Policia gjeti dhe konfiskoi një pushkë gjuetie Zastava të kalibrit 12 mm dhe municion gjuetie, të cilat ai i mbante pa leje.

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MPB bëri të ditur se për rastin është njoftuar prokurori publik i Prokurorisë Themelore Publike të Gjevgjelisë. Pas dokumentimit të rastit, do të paraqitet kallëzimi përkatës.


Shtuar 13.11.2026 11:08

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