Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, mori pjesë në edicionin e 21-të të konferencës vjetore të MASIT, e cila këtë vit u përqendrua te tema “IA Agjent”. Gjatë një deklarate për mediat, ai bëri të ditur se Qeveria do të vazhdojë të përkrahë sektorin vendor të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si dhe t’u ofrojë ndihmë kompanive të vendit për të adoptuar inteligjencën artificiale në veprimtarinë e tyre.
“Në cilësinë e Qeverisë, ne do të vijojmë të investojmë dhe të mbështesim industrinë e TIK-ut në vend. Kemi dy nisma madhore, DIGIT-MAK dhe INO-FEIT EDIH, të cilat ofrojnë përkrahje të drejtpërdrejtë për firmat vendase në procesin e transformimit digjital. Për ta bërë këtë të mundur, janë të domosdoshme kompanitë vendase të IT-së”, theksoi Andonovski.
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“Në fazën e ardhshme, do të mbështesim gjithashtu projekte që synojnë transformimin digjital të bizneseve, trajnimin e tyre dhe përdorimin e inteligjencës artificiale, pasi duhet të ecim në hap me kohën”, deklaroi ministri.
Ai shtoi se kjo temë ka rëndësi të barabartë si për sipërmarrjen ashtu edhe për shtetin, sepse ata që zotërojnë përdorimin e inteligjencës artificiale “do të kenë mundësi të shpresojnë për një përparim më të shpejtë”.
Kur një gazetar e pyeti se sa mbetet Maqedonia pas vendeve evropiane në sferën e inteligjencës artificiale, Andonovski vuri në dukje mungesën e infrastrukturës së të dhënave në nivel kombëtar.