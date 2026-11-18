Për ditën e nesërme, banorët janë njoftuar të tregojnë vëmendje të veçantë, sepse territori i Kosovës do të përballet me erëra të fuqishme, intensiteti i të cilave do të rritet sidomos nga ora e drekës deri në mbrëmje.
Këtë apel e ka lëshuar Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca e Prishtinës, e cila, mbështetur në të dhënat e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ka bërë të ditur se era do të fillojë të shtohet që sonte në mbrëmje.
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Në bazë të njoftimit, të enjten era do të vijë nga drejtimi jugor dhe jugperëndimor, me shpejtësi që varion nga 30 deri në 45 km/h, por herë pas here mund të ketë edhe rrahje më të forta. Po ashtu, gjatë kësaj kohe priten reshje të pakta shiu, të cilat do të jenë me ndërprerje.
Për të parandaluar çdo rrezik, banorëve u këshillohet që të fiksojnë vazot, orenditë dhe objektet e tjera që gjenden në ballkone, tarraca apo oborre.
Po ashtu, rekomandohet që të evitohet qëndrimi afër pemëve të larta, skelave të ndërtimit dhe paneleve publicitare në momentet kur era arrin intensitetin maksimal.
Apeli për kujdes i është adresuar gjithashtu kompanive që operojnë në kantiere ndërtimi dhe atyre që menaxhojnë tabelat reklamuese, të cilat duhet të verifikojnë qëndrueshmërinë e skelave, gardheve dhe tabelave.
Nga ana tjetër, shoferët këshillohen të ulin shpejtësinë dhe të jenë më të vëmendshëm, sidomos në segmentet rrugore që janë të hapura ndaj erës.
Sipas parashikimeve të motit, të premten, datë 20 nëntor, era pritet të zbutet dalëngadalë gjatë ditës.