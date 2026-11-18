Pas barazimit pa gola me Spanjën në takimin e zhvilluar në kryeqytet, Erald Maksuti ishte një nga lojtarët e Kombëtares U-21 që dha vlerësimet e tij për ndeshjen. Kjo sfidë shërbeu si përgatitje për Europianin që nis vitin e ardhshëm.
Maksuti e cilësoi Spanjën si një skuadër shumë të mirëformuar dhe ndër më të fortat në botë, teksa shtoi se ishte kënaqësi të luaje kundër tyre. Ai falënderoi gjithashtu çdo tifoz që ndodhej atë ditë në stadium, duke pranuar se ndeshja ishte, si zakonisht, shumë e vështirë.
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Lojtari theksoi se Spanja nuk të lejon shumë hapësira, por ekipi u mbrojt mirë në atë që kishin përgatitur, pikërisht atje ku skuadra është më e fortë, në mbrojtje. Edhe pse nuk ia dolën të shënonin, ai e konsideroi paraqitjen një test pozitiv për Europianin që i pret vitin e ardhshëm.
Ky takim i ndihmon shumë, sipas Maksutit, sepse ky është niveli me të cilin do të përballen edhe në Europian. Ishte një ndeshje ku ata matën forcat e tyre. Ai kujtoi se pak ditë më parë kishin luajtur me Luksemburgun, ku gjithashtu shpenzuan shumë, por ndeshja me Spanjën doli mirë dhe shpreson që në takimet e ardhshme të arrijnë edhe më shumë.