Albulena Haxhiu viziton nesër Maqedoninë e Veriut, në Shkup vendoset regjim i posaçëm trafiku

Albulena Haxhiu viziton nesër Maqedoninë e Veriut, në Shkup vendoset regjim i posaçëm trafiku

Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut njofton se nesër, më 27.10.2026, e martë, kryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Për shkak të kësaj vizite, Njësia për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor do të aplikojë masa të veçanta për qarkullimin në pjesën qendrore të Shkupit.

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MPB-ja u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që marrin pjesë në trafik t’u binden udhëzimeve dhe urdhrave të zyrtarëve policorë.


Shtuar 26.10.2026 17:17

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