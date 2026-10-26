Albulena Haxhiu viziton nesër Maqedoninë e Veriut, në Shkup vendoset regjim i posaçëm trafiku

Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut njofton se nesër, më 27.10.2026, e martë, kryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Për shkak të kësaj vizite, Njësia për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor do të aplikojë masa të veçanta për qarkullimin në pjesën qendrore të Shkupit.
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MPB-ja u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që marrin pjesë në trafik t’u binden udhëzimeve dhe urdhrave të zyrtarëve policorë.