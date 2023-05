Venusi hyn në Gaforren, si ndikon kjo te secili prej jush, shenja që duhet të përgatitet për ndryshim

Një ditë tjetër, një planet tjetër që bën magjinë e tij dhe ndikon tek ne, sepse kjo është jeta jonë. Ne u bëmë retrogradë, morëm Saturnin në Peshqit, tre vjet do të zgjasë, na ndihmoni dhe tani, më 7 maj, Venusi hyn në Gaforre.

Afërdita sundon gjithçka që ndodh në marrëdhëniet tona të dashurisë, Gaforrja është shenja e parë e ujit dhe kjo do të thotë se, megjithëse vepron në bazë të emocioneve, i ka këmbët fort në tokë. Më poshtë, do të shohim se si ky kombinim do të ndikojë në secilën shenjë dhe ju urojmë fat.

Dashi

Marrëdhëniet tuaja të dashurisë po shkojnë mirë, ndaj mund të kujdeseni për shtëpinë tuaj. Merrni lule, blini një batanije të bukur pranverore, ftoni të dashurat tuaja për një verë dhe jetoni jetën tuaj më të mirë.

Demi

Afërdita në Gaforre do të sjellë dashuri, harmoni dhe ekuilibër për ata që ju rrethojnë dhe do ketë një atmosferë të bukur si në punë ashtu edhe në jetë. Dhe nëse ndjeni gjëra për dikë, është koha e mirë për të filluar t’i shprehni ato, lëreni anën tuaj të butë të dalë.

Binjakët

Afërdita vjen për të tronditur shtëpinë tuaj të dytë dhe për t’ju bërë të kujdeseni për financat tuaja. Në të njëjtën kohë, do të jeni plot vetëbesim (ka ardhur koha) dhe do të ecni dinamikisht drejt qëllimeve tuaja.

Gaforrja

Epo, perëndesha e dashurisë dhe e bukurisë nuk vjen çdo ditë në shenjën tuaj, ndaj dini si të përfitoni prej saj. Do të ndiheni mirë me veten, do të dashuroheni me jetën, do të ndani atmosferë pozitive, gjithçka do të jetë mirë.

Luani

Natën e mirë, Luan! Afërdita në Gaforre do ju bëjë të afërt me veten, por për mirë. Do të shihni se çfarë dëshironi në të vërtetë, do të ripërcaktoni prioritetet tuaja dhe, megjithëse do të jeni në një fazë introverte, do të realizoni disa fantazi seksuale.

Virgjëresha

Një periudhë kritike po vjen për marrëdhëniet tuaja. Dikush nga mjedisi juaj miqësor do ju bëjë ta shihni ndryshe. Do të ketë tërheqje, flirtim, kimi, çështja është, a jeni të gatshëm ta çoni miqësinë tuaj në një nivel tjetër, apo do të dëshironit të ishit miq për jetë?

Peshorja

Ndiqni instinktet tuaja dhe gjithçka do të jetë mirë. Bëni këtë ndryshim në biznesin tuaj nëse ju duket e drejtë. Dërgo atë mesazh. E vetmja gjë e sigurt është se periudha kur Afërdita do të jetë në Gaforre do të jetë plot dashuri, seks dhe kënaqësi për ju.

Akrepi

Trajtojeni veten, Akrep. Do të llastoni veten dhe jeta juaj e dashurisë do të përmirësohet, do të takoni njerëz, do të ndjeni gjëra që nuk i prisnit, do të kaloni milje shtesë për t’i bërë përshtypje personit që ju intereson. Dhe do të funksionojë.

Shigjetari

Sa më e ndaluar, aq më mirë. Afërdita në Gaforre do të marrë atë që keni ndjerë për personin që ju intereson dhe do ta çojë dhjetë nivele më lart, do të eksploroni aspekte të fshehta të seksualitetit tuaj dhe do të përjetoni një periudhë që nuk e kishit imagjinuar kurrë – në një mënyrë të mirë gjithmonë. Vetëm kujdesuni për financat tuaja.

Bricjapi

Nëse jeni në një lidhje, filloni të qepni për dasmë. Nëse nuk jeni në një lidhje, do të takoni një person që do t’ju dhurojë diçka të bukur. Edhe do ta kuptoni që gjëja e fundit që dëshironi është një situatë pa angazhime.

Ujori

Ndryshe nga shumica e shenjave që do të kenë zhvillime emocionale, ju i përmbaheni asaj që jeni mësuar dhe kujdeseni për biznesin tuaj. Gjithashtu, provoni të flirtoni, sigurisht jo me kolegët. Do të jetë për mirë.

Peshqit

Me kreativitet, emocion dhe romancë ekstreme, ky muaj do t’ju bëjë të ndiheni paksa si në një film. Ndiqni zemrën tuaj dhe nuk do të humbni.