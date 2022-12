Traditat që do t’ju befasojnë, kështu festohet Krishtlindja në 10 vende të ndryshme të Evropës

Në Angli shumë shijojnë gjelin e detit, byrekët e grirë dhe dhuratat më 25 dhjetor. Por për disa fëmijë ata marrin dhurata shumë më shpejt. Krishtlindjet festohen ndryshe në të gjithë botën – ju mund të keni disa nga traditat tuaja të veçanta familjare që vijnë edhe nga vende të tjera.

Holanda

Festimet e Krishtlindjeve fillojnë herët në Holandë dhe pjesë të Belgjikës, pasi Santa Klaus, mbërrin me varkë të shtunën e fundit të nëntorit. Ai udhëton nëpër Holandë i veshur me rroba të kuqe peshkopësh. Ai gjithashtu nuk hipi në një sajë siç bën Ati i Krishtlindjeve në prag të Krishtlindjeve, përkundrazi, ai udhëton mbi një kalë të bardhë të quajtur Amerigo. Kur ai mbërrin, fëmijët lënë jashtë një këpucë me një karotë brenda për kalin e tij Amerigo. Fëmijët zakonisht marrin dhuratat e tyre në mbrëmjen e 5 dhjetorit, e cila njihet si Sinterklaas Eve.

Gjermania

Festimet e Ditës së Shën Nikollës gjithashtu fillojnë në Gjermani më 6 dhjetor. Fëmijët rregullojnë dhomat e tyre, pastrojnë lodrat e tyre dhe këpucët dhe çizmet lëmohen dhe vendosen jashtë pranë derës. Të nesërmen në mëngjes, çizmet mbushen me ëmbëlsira, arra dhe dhurata të vogla nëse fëmijët kanë qenë të mirë.

Nëse ata kanë qenë të keq, shërbëtori i Shën Nikollës Knecht Ruprecht do t’u lërë degëza! Në Gjermani në prag të Krishtlindjes hahet një vakt, i cili nuk do të përmbajë mish dhe fëmijët do të hapin gjithashtu dhuratat e tyre kryesore të Krishtlindjeve më 24 dhjetor.

Polonia

Disa fëmijë në Poloni mund të marrin dhurata më 6 dhjetor për ditën e Shën Nikollës, e njohur edhe si Sw Mikolaj në vend. Mbrëmja e Krishtlindjes është gjithashtu një punë e madhe në Poloni, ku familjet tradicionalisht mblidhen për një vakt të njohur si Wigilia. Ata do të fillojnë të hanë kur të shohin yllin e parë në qiellin e natës. Vakti ka 12 pjata, të cilat tradicionalisht do të përfshijnë peshk krapi. Ai do të përfshijë gjithashtu familjen që do të ndajë një meshë të veçantë të quajtur “Oplatek”, e cila simbolizon faljen dhe të rriturit japin dhurata.

Spanja

Krishtlindjet nisin më 8 dhjetor në Spanjë me festën e ngjizjes së papërlyer. Në Katalonjë, më 8 dhjetor, ka një festë të veçantë që quhet rrahja e trungut të Krishtlindjes. Çdo natë deri më 24 dhjetor, fëmijët ‘ushqejnë’ trungun e gëzuar me fruta të thata dhe arra. Ata gjithashtu mbulojnë trungun – i quajtur Tió de Nadal – me një batanije që të qëndrojë i ngrohtë. Më pas në natën e Krishtlindjes trungu i vogël nxirret jashtë dhe rrihet me shkopinj nga fëmijët ndërsa ata këndojnë një këngë tradicionale. Pas kësaj, fëmijët shikojnë nën batanije për të gjetur se Tió de Nadal ka ‘djedhur’ shumë ëmbëlsira! Ashtu si në Poloni, vakti kryesor i Krishtlindjes hahet në prag të Krishtlindjes, i quajtur la Nochebuena.

Një tjetër traditë ndodh më 22 dhjetor. Ekziston një short i madh i quajtur El Gordo, i cili transmetohet në televizion dhe radio, ku shumë njerëz fitojnë para. Më 28 dhjetor, Spanja ka ekuivalentin e Ditës së Gënjeprillit, të quajtur Dita e të Pafajshmëve të Shenjtë, kur njerëzit bëjnë shaka me njëri-tjetrin. Fëmijëve mund tu jepen disa dhurata në ditën e Krishtlindjes, por tradicionalisht ato hapen më 6 janar. Kjo quhet Epifania, kur Tre Mbretërit thuhet se e kanë vizituar foshnjën Jezus dhe i kanë dhënë dhuratat e tyre.

Finlanda

Përsëri, nata e Krishtlindjeve është një festë e madhe në Finlandë, ndërsa dita e Krishtlindjeve është më e qetë dhe e kaluar duke u çlodhur në shtëpi me familjen. Në një qytet të quajtur Turku, ndodh një ceremoni e veçantë, të cilën shumë njerëz e shikojnë në televizor ose e dëgjojnë në radio. Në ceremoni shpallet fillimi i periudhës së paqes së Krishtlindjes, e cila zgjat nga mesdita e natës së Krishtlindjes për 20 ditë.

Ekziston një traditë për të fshehur bajamet në qull dhe kush i gjen do të ketë një vit me fat përpara. Ata gjithashtu mund të vizitojnë një sauna për tu çlodhur gjatë ditës, para festimeve të mëdha në mbrëmje. Babai i Krishtlindjes njihet si Joulupukki, që do të thotë “dhi e Krishtlindjeve”. Për shkak të kësaj, njerëzit vishen me maska dhie për të ofruar dhurata.

Suedia

Në Suedi, ka një festë të veçantë në Ditën e Shën Lucia, që është 13 dhjetori. Nuk është plotësisht e qartë se nga erdhi tradita e Shën Luçisë, pasi ka disa histori që mund të ishin përzier së bashku. Një histori thotë se Shën Lucia ishte një vajzë e re e krishterë që u vra në shekullin e IV për shkak të asaj që ajo besonte. Suedezët e shënojnë këtë me shumë procesione Lucia, të udhëhequra nga një vajzë me një fustan të bardhë me një kurorë qirinjsh.

Fëmijët hapin dhuratat e tyre në prag të Krishtlindjes. Një natë më parë, ata pritet të lënë një tas qull për Tomten – emrin e tyre për Babain e Krishtlindjeve – në mënyrë që ai të lërë dhurata për ta. Suedezët kanë gjithashtu vaktin e tyre kryesor në prag të Krishtlindjeve. Kjo ka tendencë të jetë një shuplakë e madhe e quajtur Julbord, të cilën njerëzit inkurajohen ta vizitojnë disa herë për të ngrënë shumë ushqime!

Norvegjia

Fëmijët norvegjezë kujdesen për dy krijesa në Krishtlindje. Së pari është një krijesë si një dhi e quajtur Julebukk, e cila është një gnome që mban dhurata. Më pas është Jul Nisse, i cili ruan kafshët e fermës dhe bën hile me fëmijët nëse nuk ia lënë qull. Ata duhet ta bëjnë këtë nëse duan t’u lihen dhurata, të cilat i hapin në prag të Krishtlindjes pas vaktit kryesor.

Norvegjia gjithashtu i jep Britanisë së Madhe një pemë të Krishtlindjes çdo vit, e cila qëndron në sheshin Trafalgar në Londër. Kjo do të thotë të falënderoj për ndihmën e Norvegjisë gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Italia

Epifania (6 janar) shënohet në Itali kur fëmijët do të marrin një çorape ëmbëlsirash nëse kanë qenë të mira ose një çorape plot me qymyr nëse nuk kanë qenë. Këtë e sjell magjistarja italiane e Krishtlindjeve, e cila quhet La Befana. Disa thonë se ajo shoqëroi Dijetarët në rrugën e tyre për tek foshnja Jezusi në Epifaninë.

Thuhet se ajo është e moshuar, e shëmtuar dhe vesh rroba të këqija, sepse është simbol i vitit të vjetër që ka përfunduar. Pak si njerëzit në MB mund të lënë një karotë për Rudolph dhe një byrek me grirë për Babain e Krishtlindjeve në prag të Krishtlindjeve, disa familje do të lënë një gotë verë dhe pak ushqim për La Befana. Ashtu si me shumë familje në MB, dreka në ditën e Krishtlindjes është vakti më i rëndësishëm.

Islanda

Fëmijët në Islandë duhet të presin derisa të mbarojë vakti i Krishtlindjes përpara se të lejohen të hapin dhuratat e tyre. Tradicionalisht, pjata kryesore e vaktit quhet Hangikjot, e cila është një këmbë qengji i pjekur. Ata në fakt kanë 13 Krishtlindje të Babait, të quajtura Yule Lads! Thuhet se këta personazhe të djallëzuar jetojnë në male dhe vizitojnë qytetet një nga një në 13 ditët para Krishtlindjeve.

Fëmijët i lënë jashtë këpucët djemve Yule, të cilët do të lënë dhurata në to nëse kanë qenë të mira, ose patate të kalbura nëse kanë qenë të këqija. Ekziston një traditë që thotë se të gjithë duhet të marrin një veshje të re për Krishtlindje. Prisni disa rroba të reja për Krishtlindje nëse jetoni në Islandë! Nëse nuk e bëjnë, ato mund të hahen nga një mace gjigante e Krishtlindjeve, e cila i përket nënës së djemve Yule, e quajtur Grýla!

Greqia

Në shumë vende në Greqi, Pashkët festohen më shumë se Krishtlindjet. Megjithatë, Krishtlindjet janë ende të rëndësishme. Fëmijët shkojnë nga shtëpia në shtëpi në prag të Krishtlindjeve, duke luajtur muzikë dhe duke kënduar këngë në këmbim të ëmbëlsirave për të ngrënë. Para Krishtlindjeve, borziloku i freskët mbështillet rreth një kryqi prej druri, i cili përdoret për të spërkatur ujë rreth shtëpisë për të mbajtur larg goblinat e djallëzuar të quajtur Killantzaroi. Disa njerëz gjithashtu mund të mbajnë një zjarr të ndezur që ata mendojnë se do të ndalojë goblinat të shkaktojnë kaos! Dhuratat zakonisht jepen më 1 janar.