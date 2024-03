Shenjat e horoskopit që do të dashurohen këtë pranverë

Në fillim të pranverës, Afërdita, planeti i dashurisë, kalon me radhë nga shenja e Dashit dhe Demit. Së pari, ne do të duam të forcojmë marrëdhëniet tona dhe më pas të rrëfejmë ndjenjat tona. Më pas me kalimin e planetit në shenjën e Demit do të organizojmë më shumë takime, por edhe diskutime, pasione dhe fillime të reja.

Sipas astrologëve, në vijim do të jenë me fat në dashuri në pranverë. Nga muaji mars e tutje ata do të kenë çdo mundësi për të takuar dashurinë apo për të krijuar lidhje që do të ndryshojnë jetën e tyre.

Dashi

Së bashku me natyrën që lulëzon, po ashtu edhe marrëdhëniet tuaja. Më joshëse se kurrë, ju e mbani gjallë pasionin e marrëdhënies tuaj dhe madje mund t’i rrëfeni ndjenjat tuaja dikujt të veçantë. Asgjë nuk mund t’i frenojë dëshirat tuaja. Megjithatë, merrni lehtë, sepse kthimi i Merkurit mund të shkaktojë probleme komunikimi.

Virgjëresha

Kjo periudhë ju sjell dashuri dhe takime të paharrueshme. E gjithë kjo dashuri e bën zemrën tuaj të rrahë fortë dhe ju fton të keni më shumë besim në të ardhmen. Zakonisht jeni kaq të stresuar, por këtë herë do të shmangni shqetësimet dhe do të përfitoni plotësisht nga harmonia dhe ëmbëlsia e marrëdhënieve tuaja. Më në fund ndiheni të sigurt me atë që jeni.

Peshorja

Gjërat janë të thjeshta këtë pranverë dhe përfshijnë pasion, sensualitet dhe bashkëpunim të ndërsjellë. Ju keni një mënyrë për ta bërë jetën të ëmbël dhe të lumtur, kështu që jo shumë mund t’ju rezistojnë. Dielli, Hëna dhe Venusi janë në anën tuaj këtë sezon dhe ju mbështesin nëse jeni beqarë. Nuk ke nevojë të takosh shumë njerëz, vetëm një do të mjaftojë për ta bërë zemrën të rrahë dhe të të dhurojë aventurën e jetës.

Bricjapi

Lumturia mbretëron dhe nuk ka re në horizont për marrëdhëniet tuaja. Kjo stinë ju ndihmon të ndiheni më mirë, të relaksoheni dhe të dilni pak nga guaska juaj. Nuk hezitoni të jeni të gëzuar dhe të dashur apo të tregoni emocionet tuaja. Në fakt, ju arrini përmes gjesteve dhe fjalëve tuaja të arrini drejtpërdrejt në zemrën e personit që ju intereson.

Peshku

Asgjë, absolutisht asgjë, nuk do t’ju prishë qejfin në këtë kohë. Gjithë pranverën do ta kaloni mes romancës dhe pasionit, gjë që do t’ju dhurojë momente të pastra lumturie. Si një person që është gjithmonë i ndjeshëm ndaj të tjerëve, ju tregoni mirësi dhe ndjeshmëri që me siguri do të bie në sy të shpirtit tuaj binjak, nëse nuk e keni gjetur ende një të tillë