Ish-mbrojtësi i kombëtares angleze Rio Ferdinand beson se Jude Bellingham e ka tejkaluar tashmë kontributin e Frank Lampardit, Paul Scholesit dhe Steven Gerrardit për ekipin kombëtar.
Në emisionin e tij Rio Meets, ish-futbollisti i Manchester United tha se ndikimi që ylli i Real Madridit ka pasur te Anglia është i pakrahasueshëm me atë të mesfushorëve të njohur.
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“Për Anglinë, Jude Bellingham ka bërë më shumë se Lampard, Scholes dhe Gerrard. Ata nuk mund t’i tregojnë Jude-it çfarë ka arritur, aq më pak kur bëhet fjalë për Kupën e Botës”, u shpreh Ferdinand.
Si argument për vlerësimin e tij, ai solli në vëmendje fitoren e Anglisë në Spanjë ndaj kampionëve të botës, duke thënë se ky sukses dëshmon epërsinë historike të Bellinghamit ndaj brezit të mëparshëm të artë.
“Anglia shkoi në fushën e Spanjës, kampione e botës, dhe fitoi kundër saj. Për Jude-in nuk kam shumë për të shtuar. Është jashtëzakonisht i mirë dhe një i ri fantastik. Mënyra si paraqitet dhe sa rrjedhshëm shprehet janë mbresëlënëse”, tha ai.
Ferdinand veçoi gjithashtu mënyrën si Bellingham sillet jashtë fushe dhe aftësinë e tij për t’u shprehur, duke e cilësuar si një figurë pranë përsosmërisë në futboll.
“Në botën e futbollit, nëse ekziston diçka që i afrohet përsosmërisë, Jude duhet të jetë ajo”, përfundoi legjenda angleze.