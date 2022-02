Ushqimi me të cilin e nisim ditën shkatërron organizmin

Edhe pse për shumë janë zgjedhja e parë dhe më e zakonshme për sa i përket mëngjesit, ekspertët besojnë se qulli, kosi me fruta dhe brumërat duhen shmangur për arsye shëndetësore.

Qulli

Kjo pjatë “minutore” është një nga zgjedhjet më të njohura për mëngjes, gjë që është e kuptueshme. Megjithatë, muesli dhe tërshëra shpesh janë plot me kalori boshe dhe sheqer, si pasta. Gjithashtu, shumë prodhues shtojnë shurupin glukozë-fruktozë në këto produkte, i cili është një opsion shumë më i keq se sheqeri i bardhë. Nëse i konsumoni, zëvendësojini me drithëra.

Jogurtët me fruta

Jogurtët me fruta industriale janë plot yndyrë dhe sheqer dhe nuk kanë shumë lëndë ushqyese. Pra, bëni smoothie-t tuaja në shtëpi nga kos i thjeshtë, banane dhe fruta të tjera të stinës që i doni. Ju gjithashtu mund të shtoni disa lugë tërshërë në këtë përzierje.

Ëmbëlsirat

Ëmbëlsirat përmbajnë energji që hyn shpejt në gjak, ndaj edhe konsumohet shpejt. Përveç kësaj, ka shumë pak vlera ushqyese dhe shumë kalori “boshe”. Përbërësit në produktet e furrës do të rrisin papritmas nivelin e sheqerit në trup, gjë që do të çojë në një rënie të energjisë gjatë ditës së punës. Prandaj, në vend të pastave për mëngjes, zgjidhni bukë me drithëra.