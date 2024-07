Google dhe Harvard zbulojnë hartën më të detajuar ndonjëherë të trurit të njeriut

Dhjetë vjet më parë, Dr. Jeff Lichtman – profesor i biologjisë molekulare dhe qelizore në Universitetin e Harvardit – mori një mostër të vogël truri në laboratorin e tij.

Megjithëse i vogël, 1 milimetër kub i indit ishte mjaftueshëm i madh për të përmbajtur 57,000 qeliza, 230 milimetra enë gjaku dhe 150 milionë sinapse.

“Ishte më pak se një kokërr oriz, por filluam ta prisnim dhe ta shikonim, dhe ishte vërtet e bukur,” tha ai.

“Por ndërsa po grumbullonim të dhënat, kuptova se thjesht kishim rrugë, shumë më tepër sesa mund të përballonim.”

Përfundimisht, Lichtman dhe ekipi i tij përfunduan me 1,400 terabajt të dhëna nga kampioni – afërsisht përmbajtjen e mbi 1 miliard librave. Tani, pas një dekade bashkëpunimi të ngushtë të ekipit laboratorik me shkencëtarët në Google, ato të dhëna janë kthyer në hartën më të detajuar të një kampioni të trurit njerëzor të krijuar ndonjëherë.

300 milionë imazhe/ Mostra e trurit erdhi nga një pacient me epilepsi të rëndë. Është një procedurë standarde, tha Lichtman, për të hequr një pjesë të vogël të trurit për të ndaluar krizat, dhe më pas shikoni indin për t’u siguruar që është normale. “Por ishte anonim, kështu që nuk dija pothuajse asgjë për pacientin, përveç moshës dhe gjinisë së tyre,” tha ai.

Për të analizuar kampionin, Lichtman dhe ekipi i tij fillimisht e prenë atë në pjesë të holla duke përdorur një thikë me një teh të bërë prej diamanti. Seksionet u futën më pas në një rrëshirë të fortë dhe u prenë përsëri, shumë hollë. “Rreth 30 nanometra, ose afërsisht 1000-ta e trashësisë së flokëve të njeriut. Ata ishin praktikisht të padukshëm, nëse nuk do të ishte për faktin se i kishim njollosur me metale të rënda, gjë që i bënte të dukshme kur bënim imazhe elektronike,” tha ai.

Ekipi përfundoi me disa mijëra feta, të cilat u kapën me një kasetë të bërë me porosi, duke krijuar një lloj shiriti filmi: “Nëse bëni një fotografi të secilit prej atyre seksioneve dhe i rreshtoni ato foto, ju merrni një pjesë tre-dimensionale të trurit në nivel mikroskopik.”