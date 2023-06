Realizohet me sukses pranë spitalit Hygeia, nxjerrja e monedhës nga stomaku i një fëmije 3 vjeçar nga dr. Plarent Kapo

Fëmija 3 vjeçar prej 7 javësh kishte gëlltitur një monedhë metalike e cila kishte ngecur në stomak dhe për këtë arsye ndiqej nga afër me ekzaminime imazherike nga mjekët pediatër dhe imazheristë, por në pamundësi për ta nxjerrë, fëmija u paraqit në Spitalin Hygeia ku, mjeku gastroenterolog, dr. Plarent Kapo, arriti të realizojë nxjerrjen e monedhës në rrugë endoskopike (me gastroskop) me ndihmën e forcepsit.

