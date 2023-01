​Çfarë ndodh në trupin tonë kur ndalojmë duhanin?

Një nga zgjidhjet më të zakonshme të Vitit të Ri është të hiqni dorë nga zakonet e këqija, dhe një prej tyre është padyshim pirja e duhanit.

Sipas US News, edhe pse ky vendim është pozitiv për shëndetin tuaj, ai mund të shkaktojë disa efekte anësore, veçanërisht nëse keni pirë duhan për një kohë të gjatë. Përfitimet shëndetësore të lënies së duhanit janë arsyeja e parë dhe më e madhe për ta lënë duhanin, sipas Shoqatës Amerikane të Mushkërive.

“Edhe njerëzit që kanë pirë duhan për shumë vite mund të korrin përfitime shëndetësore dhe financiare nga lënia e duhanit. Edhe pse përfitimet janë më të mëdha nëse një individ e lë duhanin në një moshë më të re, pra sa më shpejt që të jetë e mundur, hulumtimet kanë treguar se nuk është absolutisht kurrë vonë për të marrë këtë vendim të rëndësishëm”, tha Robert Redfield, ish-drejtor i Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.

Por çfarë ndodh saktësisht me trupin tonë kur ndalojmë duhanin? Ekspertët shpjegojnë se lënia e duhanit është e vështirë, por shpërblyese. Simptomat më të zakonshme të tërheqjes përfshijnë dëshirat, nervozizmin dhe shqetësimin. Disa do të kenë gjithashtu probleme me përqendrimin, gjumin, urinë, shtimin në peshë dhe ndjenjat e depresionit, ankthit ose trishtimit, sipas US News.

Përfitimet shëndetësore të lënies së duhanit fillojnë që 20 minutat e para pas lënies së duhanit. Ka përmirësim të funksionimit të zemrës dhe enëve të gjakut, ulje të presionit të gjakut, forcimin e imunitetit, kocka më të shëndetshme, qarkullim më të mirë, por edhe ulje të rrezikut të kancerit të mushkërive./Albeu/