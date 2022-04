A janë perimet dhe frutat e ngrira po aq të shëndetshme sa ato të freskëta?

A nuk keni marrë karota dhe bizele të freskëta për sallatën franceze që dëshironi të shijoni ? Ecni në dyqan dhe do të gjeni një përzierje të ngrirë të perimeve të nevojshme. Dhe nëse po pyesni nëse i ngrirë është po aq i shëndetshëm sa i freskët, ne kemi përgjigjen.

Përveçse janë më të përballueshme, frutat dhe perimet e ngrira janë njësoj ose më shumë ushqyese. Para ngrirjes, perimet dhe frutat mblidhen dhe zbardhen. Procesi i zbardhjes është thelbësor sepse çaktivizon enzimat në produkt. Këto enzima kontribuojnë në humbjen e lëndëve ushqyese dhe ndryshimin e shijes në produkt. Produktet e zbardhura më pas ngrihen, gjë që në thelb ruan këto lëndë ushqyese të vlefshme, shpjegon.

E thënë thjesht, kur vendosni të blini luleshtrydhet e para të stinës, ato janë më të shtrenjtat dhe kanë pësuar një rrugëtim të gjatë në tregun vendas, sepse vijnë nga vende më të largëta, më shpesh nga Spanja. Gjatë rrugës, ata humbën shijen dhe vlerën ushqyese. Por ky nuk është rasti me luleshtrydhet e ngrira që kanë ruajtur të gjitha substancat me vlerë duke i ngrirë menjëherë pas vjeljes.

Një studim i vitit 2013 nga Universiteti Chester zbuloi se boronicat e freskëta humbasin vitaminën C pas vetëm tre ditësh në frigorifer, ndërsa boronicat e ngrira në përgjithësi kanë përqendrime më të larta të vitaminës C. Universiteti i Kalifornisë-Davis publikoi një studim të ngjashëm, duke gjetur se “përmbajtja e vitaminës në të ngrira produktet ishin të krahasueshme dhe herë pas here më të larta se në produktet e freskëta”.

Prandaj, produktet e ngrira mund të jenë pjesë e pesë porcioneve të rekomanduara me perime dhe fruta në ditë. Përveçse përmbajnë lëndët ushqyese të dëshiruara, ato përshpejtojnë procesin e përgatitjes së ushqimit.