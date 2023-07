Sa vjeç është truri juaj? Ky test i thjeshtë vë në provë memorien tuaj

Shumë nga aftësitë tona njohëse arrijnë kulmin në të njëzetat, por kjo nuk do të thotë që ne i humbasim të gjitha zgjuarsitë kur plakemi. Në fakt fjalori dhe aftësia për t’u fokusuar priren të jenë më të mirat në moshën e mesme. Por aftësia jonë për të kujtuar informacione të reja e cila përdoret shpesh për të gjykuar moshën e trurit arrin kulmin në të 20-at tona dhe më pas fillon të bjerë ndjeshëm nga të 50-at ose 60-at.

Kjo është për shkak se hipokampusi, një rajon i trurit i përfshirë në formimin dhe rikthimin e kujtimeve, shpesh përkeqësohet ndërsa plakemi. Një test, i bërë nga uebfaqja e trajnimit të trurit, brainHQ, zbulon se sa i vjetër mund të jetë truri juaj i bazuar në një lojë memorie. Fillon t’ju kërkojë të mësoni përmendësh një listë me 15 fjalë të cilat shpalosen radhazi për vetëm një sekondë secila.

Testi shpjegon:

Lexoni secilën nga fjalët dhe përpiquni t’i mbani mend pa mbajtur shënime.

Pas përfundimit të testit, duhet të kujtoni sa më shumë fjalë të jetë e mundur në një copë letër. Fjalët do të zbulohen më pas. Nëse mbani mend nga shtatë deri në 15 fjalë, keni trurin e një 20-vjeçari. Dhe nëse ju kujtohet katër ose më pak, ju keni trurin e një 80-vjeçari mesatar. Autorët e testit thanë:

Nëse nuk keni bërë aq mirë sa keni shpresuar, mos u shqetësoni. Ky është vetëm një test i thjeshtë i një lloji të memories dhe është menduar vetëm për qëllime demonstrimi. Nuk synohet të ofrojë një diaganozë mjekësore. Shikoni mjekun tuaj nëse jeni të shqetësuar.

Shumica e njerëzve harrojnë gjërat herë pas here dhe zakonisht nuk ka asgjë për t’u shqetësuar. Por shkoni te mjeku i përgjithshëm nëse vazhdoni të keni probleme me kujtesën tuaj. NHS thotë se problemet e kujtesës mund të shkaktohen nga stresi, ankthi, depresioni ose problemet e gjumit si pagjumësia. Por herë pas here, humbja e kujtesës mund të jetë shenjë e diçkaje më serioze, siç është çmenduria. Por mos u përpiqni të vetë-diagnostikoni shkakun e humbjes së kujtesës – përkundrazi vizitoni gjithmonë një mjek.