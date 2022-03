Sa shpesh duhet ndërruar peshqiri i tualetit?

Peshqiri është një nga pikat kryesore të cilësisë së fytyrës suaj. Edhe pse mund të duket akull i pastër, do të frikësoheshit nëse do të arrinit të shihnit papastërtitë që mbart.

Jo rrallëherë hasemi me mendimin se nëse përdorni peshqirin e tualetit për tu fshirë pas çdo dushi, patjetër që qëndron i pastër. Gjë që nuk është me të vërtetë nëse lexoni me kujdes në vijim.

Pse keni nevojë të ndryshoni peshqirin e tualetit në intervale të rregullta

Sipas Reader’s Digest, bakteret shumohen shumë lehtë në peshqirët tuaj, që do të thotë se rinovimi i rregullt i tyre është një nevojë urgjente.

Edhe edhe pse hiqni çdo bakter nga dushi, disa arrijnë të qëndrojnë dhe të transferohen në peshqirin tuaj, nëse fshiheni me të. Pra, sapo bakteret të jenë atje, ato do të fillojnë të shumohen dhe rriten dita ditës, ndërsa përdorni të njëjtën peshqir gjithnjë e më shumë.

Në fakt, një studim i udhëhequr nga Chuck Gerba, një profesor i mikrobiologjisë në Universitetin e Arizonës, zbuloi se peshqirët e përdorur të dorës kanë 1.000 herë më shumë baktere sesa ato të blera relativisht kohët e fundit. Bakteret e duan mjedisin e errët dhe të lagësht, kështu që ata do të lulëzojnë në një banjo me avull të nxehtë nga dushi dhe dera e mbyllur.

Skenari më i keq është infeksioni dhe aknet

Fshirja e trupit tuaj me një peshqir të ndotur mund të përbëjë një rrezik të konsiderueshëm infeksioni. “Kur fshini me një peshqir fuqishëm, ju gërvishtni lëkurën tuaj,” thotë Dr. Gerba. Këto pore të vogla në lëkurën tuaj, të cilat janë shumë të vogla për ju që t’i vëzhgoni me sy të lirë u japin baktereve një hyrje në trupin tuaj.

Sidoqoftë, është “jashtëzakonisht e pazakontë” të marrësh një sëmundje nga peshqiri i banjës, thotë Aaron Glatt, një specialist i sëmundjeve infektive në Shoqërinë Amerikane të Sëmundjeve Infektive. “Mikrobet tuaja nuk do t’ju sëmurë, por ju rrisni shanset për t’u sëmurë kur shpërndani peshqir,” shtoi ai. Gerba. Ndërsa, nëse jeni të prirur ndaj akneve, mund t’ju duhet të lani peshqirin tuaj sa herë që e përdorni, thotë Dr. Tierno.

Sidoqoftë, edhe nëse nuk lejoni që dikush tjetër të prekë peshqirin tuaj, Dr. Gerba dhe Dr. Tierno rekomandon larjen e peshqirëve tuaj të banjës çdo dy ose tre ditë.